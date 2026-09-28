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Usyk popsal, jak učí děti hodnotě peněz. Za 100 dolarů po nich chce cvičení, běh i přečtení knihy

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Oleksandr Usyk nechce dětem dávat peníze jen tak. Za 100 dolarů, tedy zhruba 2 150 korun, po nich chce fyzické úkoly i čtení. Učí je tím, že odměna má být spojená s prací.
Usyk popsal, jak učí děti hodnotě peněz. Za 100 dolarů po nich chce cvičení, běh i přečtení knihy

Usyk popsal, jak učí děti hodnotě peněz. Za 100 dolarů po nich chce cvičení, běh i přečtení knihy

Zdroj: World Boxing Association
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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