Usyk popsal, jak učí děti hodnotě peněz. Za 100 dolarů po nich chce cvičení, běh i přečtení knihyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Usyk popsal, jak učí děti hodnotě peněz. Za 100 dolarů po nich chce cvičení, běh i přečtení knihy
Jakub Jíra tvrdí, že lidé z Clashe obvolávali zápasníky a další tváře spojené s jeho projektem G MMA a...
Bývalý šampion dvou váhových kategorií KSW Roberto Soldić vstoupí poprvé do UFC. V Salt Lake City ho čeká...
André Reinders odjížděl z OKTAGONu 94 se dvěma výhrami svých svěřenců. Karlos Vémola ukončil Frédérica...
Leo Brichta má mezi českými bojovníky jedno jméno, které mu vadí výrazně víc než ostatní. Radka Roušala by...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →