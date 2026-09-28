4 minuty a baterie je plná. Čínská automobilka přichází s nabíječkou, která je 6krát rychlejší než Tesla Megacharger

Dne 23. září 2026 v čínském Ningbo představila automobilová skupina Geely Auto Group, mateřská společnost Volvo Car Group, technologii nazvanou Geely Smart Charging. Její špičkový výkon činí 2 250 kW, tedy 2,25 MW, a celý proces řídí umělá inteligence. Když Geely mluví o čtyřech minutách, myslí tím konkrétně nabití z 10 na 70 % kapacity baterie za 4 minuty a 30 sekund. Na 97 %, tedy stav, který už lze považovat za prakticky plnou baterii, se vůz podle výrobce dostane za 8 minut a 40 sekund. Nejde tedy o nabití z nuly na sto, ale o rozsah, který lépe odpovídá reálnému používání rychlonabíječek.
A srovnání s Teslou? Tvrzení o šestinásobné rychlosti nedává smysl, pokud bychom porovnávali samotný nabíjecí výkon s Tesla Megachargerem. Ten je určený pro elektrický kamion Tesla Semi a pracuje s výkonem kolem 1,2 MW, takže poměr vůči Geely je zhruba 1,9 : 1. Šestinásobek odpovídá spíše srovnání s dnešními nejvýkonnějšími veřejnými nabíječkami pro osobní elektromobily v Evropě a Česku, které se pohybují kolem 350 až 400 kW.
Co přesně Geely Smart Charging umí
Srdcem systému je AI model Xingrui PowerMind, vyvinutý společně se společností StepFun. Nejde jen o jednoduchou regulaci nabíjecího proudu. Model koordinuje šest vrstev najednou: auto, baterii, nabíjecí stojan, cloudovou platformu, elektrickou síť a lokální úložiště energie. Klíčovou schopností má být predikce teploty baterie třicet sekund dopředu. Na základě této předpovědi systém v reálném čase upravuje nabíjecí výkon, intenzitu chlazení a průběh nabíjecího cyklu.
Chlazení využívá kapalinový systém s několika okruhy. Podle Geely dokáže udržovat průměrnou teplotu článků pod 55 °C a špičku pod 65 °C. K tomu výrobce přidává technologii, kterou nazývá „lithium-ion pulse restoration“. Podle Geely má tato metoda zvýšit cyklickou životnost baterie až o 20 %. Důležitý dovětek: jde zatím o údaje výrobce a dlouhodobé nezávislé testy této technologie nejsou k dispozici.
Demonstrace proběhla na vozech Lynk & Co 10 a Zeekr 001, přičemž obě značky patří pod skupinu Geely. Ani jeden z těchto modelů se ale aktuálně neprodává na
evropském webu Geely, kde figurují například modely E2, E5 a Starray EM-i. Geely versus BYD versus Tesla: kdo vede a v čem
Závod o co nejrychlejší nabíjení elektromobilů se v roce 2026 výrazně zrychlil. Srovnání klíčových parametrů ukazuje, v čem se jednotlivé technologie liší:
Parametr Geely Smart Charging BYD FLASH Charging Tesla Megacharger Špičkový výkon 2 250 kW 1 500 kW 1 200 kW 10–70 % 4 min 30 s 5 min neuvedeno (Semi) 10–97 % 8 min 40 s 9 min neuvedeno (Semi) Určení osobní EV osobní EV nákladní Semi Síť stanic (plán) 1 468 stanic ZEEKR Energy v Číně 20 000 stanic v Číně do konce 2026 80 000+ Superchargerů celosvětově
Geely má podle deklarovaného špičkového výkonu nejvýkonnější systém z této trojice. BYD je ale výrazně dál v plánovaném budování infrastruktury; už v březnu 2026
oznámilo plán dvaceti tisíc nabíjecích stanic v Číně a první evropskou vlnu prostřednictvím značky Denza.
Tesla zase disponuje rozsáhlou globální sítí Superchargerů, která je určena především pro osobní elektromobily. Megacharger je naopak technologie vyvíjená pro nákladní Tesla Semi, takže jeho přímé srovnání s nabíjecími systémy pro osobní vozy má své limity. Nejde jen o maximální výkon stojanu, ale také o kapacitu baterie, nabíjecí křivku konkrétního vozu, dostupnost infrastruktury a dobu, po kterou dokáže vůz vysoký výkon skutečně využívat.
Podle nás se tu ukazuje zásadní posun: výkon nabíjecího stojanu a velikost nabíjecí sítě jsou dvě různé věci. Čínské automobilky posouvají technologický strop maximálního výkonu, zatímco skutečná použitelnost závisí také na tom, kolik takových stanic existuje a jaké vozy je dokážou využít.
Co to znamená pro Česko
Krátká odpověď: zatím nic konkrétního. Geely v souvislosti se Smart Charging nezveřejnilo žádný harmonogram pro evropské ani české nasazení. Evropská expanze skupiny v roce 2026 zahrnuje Rakousko, Německo, Nizozemsko, Belgii, Lucembursko, Španělsko, Británii, Itálii a Maďarsko. Česko v seznamu chybí, přestože vstup do sousedního
Rakouska proběhl na konci srpna 2026.
A i kdyby se technologie do Česka dostala, narazila by na tvrdý limit současné infrastruktury. Nejrychlejší veřejné nabíječky v tuzemsku dnes nabízejí zhruba 350 až 400 kW.
IONITY uvádí až 350 kW na stojan, PRE provozuje v Praze 400kW nabíjecí hub, ČEZ má ultrarychlé stojany s výkonem až 360 kW a OMV s PRE plánují další body s výkonem 300 až 400 kW. To je přibližně šestkrát méně než maximální výkon systému Geely.
Navíc 2,25 MW není něco, co jednoduše připojíte k běžné elektrické přípojce. Při třífázovém napětí 400 V by takový výkon odpovídal proudu přes 3 200 ampérů. V praxi by podobná stanice vyžadovala odpovídající vysokovýkonnou elektrickou infrastrukturu, například vlastní trafostanici a podle konkrétního řešení také lokální bateriové úložiště, které může pomáhat vykrývat výkonové špičky.
Proč to přesto stojí za pozornost
Geely není firma, která by pouze prezentovala laboratorní rekord. Podle její
ESG zprávy za rok 2024 provozuje pod značkou ZEEKR Energy 1 468 vlastních nabíjecích stanic v Číně, z toho 801 splňuje 800V ultrarychlý standard. K tomu eviduje 3 897 takzvaných „extreme charging piles“. Síť tedy existuje a dál roste.
Paralelně skupina investuje do dalších generací baterií; její divize ENERGEE v Chučou pracuje na nových materiálech včetně solid-state článků. Přímá vazba na dnešní 2,25MW systém sice není doložená, ale ukazuje směr, kterým se skupina vydává: od vývoje článků a bateriových systémů přes nabíjecí infrastrukturu až po software a AI, která celý proces řídí.
Důležitější než samotný rekordní výkon je ale to, co čínské automobilky dělají s očekáváním zákazníků. Ještě před několika lety bylo dvacet minut u rychlonabíječky považováno za velmi dobrý výsledek. BYD posunulo laťku na několik minut a Geely nyní ukazuje, že podobně krátké časy lze dosáhnout i s ještě vyšším nabíjecím výkonem. Právě tohle může měnit očekávání řidičů elektromobilů – nejde o jedno rekordní číslo, ale o posun v tom, co budou zákazníci považovat za běžně rychlé nabíjení.
Než se podobná technologie objeví na české dálnici, může ještě nějakou dobu trvat. Tempo, jakým čínské firmy posouvají parametry nabíjení, už ale dnes vytváří tlak na výrobce elektromobilů i provozovatele nabíjecích sítí. Otázka tak přestává znít jen „jestli“ a stále více zní „jak rychle“.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík