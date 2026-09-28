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4 minuty a baterie je plná. Čínská automobilka přichází s nabíječkou, která je 6krát rychlejší než Tesla Megacharger

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Geely Auto Group představilo nabíjecí systém s výkonem 2,25 MW. Prakticky použitelný stav baterie slibuje za necelých pět minut.
Elektromobil, nabíječka, nabíjení, energie

Elektromobil, nabíječka, nabíjení, energie

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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