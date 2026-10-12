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Vlak u Budějovic narazil do kamení nastraženého na kolejích. Provoz stojí

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Mezi Novou Vsí u Českých Budějovic a krajským městem narazil vlak do kamení nastraženého na kolejích. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, okolnosti události se vyšetřují. Provoz na trati je zastaven.
Vlak u Budějovic narazil do kamení nastraženého na kolejích. Provoz stojí

Vlak u Budějovic narazil do kamení nastraženého na kolejích. Provoz stojí

Zdroj: Správa železnic, ilustrační foto
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 18:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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