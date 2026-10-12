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Stovky lidí vyzvaly Babiše, aby odvolal Blacka, Kuchařovou a Kříže z Rady vlády pro lidská právaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Demonstrace proběhla na náměstí Jana Palacha, odkud se průvod vydal ke Strakově akademii.
Stovky lidí vyzvaly Babiše, aby odvolal Blacka, Kuchařovou a Kříže z Rady vlády pro lidská práva
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 12.10.2026 18:07
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Přes čtyři tisíce lidí podepsalo výzvu Babišovi, aby odvolal transfoby z Rady vlády pro lidská práva
Za jejich jmenováním stojí podle zdrojů Qultu Tünde Bartha a Natálie Vachatová.
Výzva Babišovi: Zrušte jmenování transfobů a ultrakonzervativců do Rady vlády pro lidská práva
Podepište on-line výzvu.
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Qult.cz přináší články, které se věnují současné kultuře, společenským tématům a životním zkušenostem lidí z různých prostředí. Obsah propojuje publicistiku, rozhovory, komentáře i osobní pohledy na otázky identity, vztahů, kultury a společenských změn.Texty často otevírají témata spojená s...Všechny články tohoto autora →
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