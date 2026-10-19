Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pro zraněného cyklistu k Morávce letěl vrtulník. Zásah komplikoval nepřístupný terén

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V neděli večer se u obce Morávka na Frýdecko-Místecku zranil cyklista. Kvůli nepřístupnému terénu na místě zasahovala horská služba i vrtulník. Zraněného muže do ostravské Fakultní nemocnice transportoval vrtulník.
Pro zraněného cyklistu k Morávce letěl vrtulník. Zásah komplikoval nepřístupný terén

Pro zraněného cyklistu k Morávce letěl vrtulník. Zásah komplikoval nepřístupný terén

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:17

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Voda pro krajinu, hasiče i fotbalisty. V Tiché dokončili nádrž za 5,8 milionu
Voda pro krajinu, hasiče i fotbalisty. V Tiché dokončili nádrž za 5,8 milionu
Tragický víkend na Opavsku. Při dopravních nehodách zemřeli tři lidé
Tragický víkend na Opavsku. Při dopravních nehodách zemřeli tři lidé

Na Opavsku došlo v uplynulých třech dnech ke třem tragickým nehodám. V pátek přišel o život muž, kterého...

Vítkovice stáhly v Plzni dvougólové manko. O prohře pak rozhodly nájezdy
Vítkovice stáhly v Plzni dvougólové manko. O prohře pak rozhodly nájezdy

Hokejisté Plzně zvítězili ve 12. kole extraligy nad Vítkovicemi 6:5 po samostatných nájezdech a uspěli...

Třinec porazil Spartu 2:1. Rozhodl navrátilec Hudáček
Třinec porazil Spartu 2:1. Rozhodl navrátilec Hudáček

Hokejisté Třince vyhráli v 12. kole extraligy na ledě Sparty 2:1. Oceláři si připsali jedenáctou výhru v...

Baník Spartu potrápil, na výhru ale nedosáhl. V Ostravě gól nepadl
Baník Spartu potrápil, na výhru ale nedosáhl. V Ostravě gól nepadl

Fotbalisté ostravského Baníku čekají na výhru v nejvyšší české lize už šest kol v řadě. Paradoxně po třech...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.