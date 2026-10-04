Připravte ježkům zimní úkryt: na jaře se vám odmění

Slimáci a ostatní škůdci v podobě otravného hmyzu nám dokážou zkazit radost z výnosů našich zahrad, které stojí spoustu píle i času. Jistě už také přemýšlíte, jaké zbraně na nezvané hosty letos použijete. Co takhle přilákat na svou zahradu jejich přirozeného nepřítele? Není jim nikdo jiný než ježek. Pokud mu na své zahradě vytvoříte optimální podmínky pro svůj pobyt, náležitě se vám za to odmění.
Ježek potřebuje přirozené útočiště
Tito drobní savci jsou převážně hmyzožravci a nepohrdnou ani slimáky. Za den spořádají tolik potravy, kolik sami váží. Ideálním úkrytem je pro ně klidné místo, kde mohou přes den nerušeně odpočívat. Doslova je přitahují temná zákoutí v podobě hromádek listů, dřeva nebo větví. Na internetu nebo specializovaných prodejnách se dokonce dají zakoupit zvláštní domečky pro ježky. V případě, že se rozhodnete pohostit ježka na svém pozemku, aby vám pomohl s hubením škůdců, nepoužívejte na zahradě žádné chemické prostředky v podobě pesticidů nebo jedů na slimáky či drobné hlodavce.
Čím ježky odměnit?
Většinu potravy si sice najdou sami, ale není od věci ježkům přilepšit, aby se na vaší zahradě cítili opravdu komfortně. Zakoupit lze přímo ježčí granule, které jim pravidelně sypejte do míst úkrytu. Použít můžete i kočičí granule. Nezapomínejte jim do misky pravidelně doplňovat vodu. To je zvlášť důležité v horkých letních dnech. Ježkům nikdy nedávejte mléko, protože ho špatně tráví.
Foto: Pixabay
Odstraňte nebezpečné překážky
Velkým úskalím jsou pro ježky vodní plochy v podobě bazénů, rybníčků nebo jezírek. Hrozí totiž, že se v nich utopí. V tomto případě je nutné zajistit u vody pozvolný břeh, po kterém by se mohl ježek bezpečně dostat na zpět do zahrady. Umístit zde můžete i větve, které mu mohou posloužit jako přírodní plovák, když už by se do vody dostal.
Ježčí sezóna je od jara do podzimu. Jelikož v zimě hibernují, připravte jim na podzim vhodný úkryt, aby se na jaře zase vrátili na vaši zahrádku.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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