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Připravte ježkům zimní úkryt: na jaře se vám odmění

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Slimáci a ostatní škůdci v podobě otravného hmyzu nám dokážou zkazit radost z výnosů našich zahrad, které stojí spoustu píle i času. Jistě už také přemýšlíte, jaké zbraně na nezvané hosty letos použijete. Co takhle přilákat na svou zahradu jejich přirozeného nepřítele? Není jim nikdo jiný než ježek. Pokud mu na své zahradě vytvoříte optimální podmínky pro svůj pobyt, náležitě se vám za to odmění.
Ježek v zahradě

Ježek v zahradě

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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