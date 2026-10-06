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Příbramská nemocnice otevřela nové nadstandardní pokoje pro novorozence

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Nemocnice v Příbrami otevřela nové pokoje pro novorozence vybavené moderní zdravotnickou technikou včetně mobilního rentgenu. Stavba trvala téměř čtyři měsíce a přišla na více…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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