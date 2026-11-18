Domácnost, která upozorní na neobvyklou nečinnost nebo změnu denního režimu, patří k výrazným směrům rozvoje péče o seniory. V dalších letech lze očekávat rostoucí význam propojení senzorů, vyhodnocování dat a navazující pomoci. Nový přehled 29 studií ukazuje, že domácí čidla mohou podpořit včasné zachycení zhoršující se soběstačnosti. Ve spojení s péčí otevírají cestu k podpoře seniorů přímo tam, kde chtějí žít, ve vlastním domově.
Zůstat ve známém prostředí, zachovat si vlastní režim a mít dostupnou pomoc, když je potřeba. Právě k tomu směřuje rozvoj technologií pro stárnutí doma. Přehled zveřejněný 12. října 2026 v časopise Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments shrnuje výzkum pasivních domácích senzorů. Zařazené studie naznačují jejich využitelnost pro sledování každodenních aktivit i zachycení změn souvisejících s tělesnými nebo poznávacími schopnostmi. Pozitivní je také jejich obecná přijatelnost pro uživatele.
„Přínosem tohoto přístupu je průběžná podpora bez nutnosti, aby senior při každé situaci ovládal telefon, vyplňoval údaje nebo spouštěl aplikaci. Domácí čidla mohou poskytovat informace během běžného dne. Vzniká tak další možnost, jak podpořit samostatné bydlení a současně udržet spojení s rodinou či poskytovatelem služby,“ říká Viktor Kubát, zakladatel organizace Dohled na dosah.
Domov jako místo včasné podpory
Smysl domácích senzorů dobře přibližuje modelová situace. Člověk má obvyklý čas vstávání a pravidelný průběh rána. Pokud se jeho režim výrazně změní, může systém předat podnět k ověření, zda je všechno v pořádku. Pracovník služby následně seniora kontaktuje a podle zjištěné situace domluví další postup. Technologie tak vytváří příležitost reagovat na změnu, kterou by jinak někdo zaznamenal až při návštěvě.
„Podobně lze uvažovat o sledování vývoje v delším období. Pro péči může být užitečná informace, že se běžné aktivity člověka postupně mění. Podnětem pak může být rozhovor se seniorem, zapojení rodiny nebo posouzení, zda by mu pomohla další podpora. Získané údaje doplňují osobní kontakt a pomáhají zaměřit pozornost na konkrétní potřeby,“ říká Veronika Svěráková, ředitelka rozvoje služeb a kvality organizace Dohled na dosah.
Pro rodinu může mít tento způsob podpory i velmi praktický význam. Dospělé děti často bydlí v jiném městě, pracují a současně se starají o vlastní domácnost. Propojená služba nabízí způsob, jak mezi osobními návštěvami zajistit další kontakt s pomocí. Senior přitom může dál rozhodovat o svém běžném dni a využívat podporu v rozsahu, který odpovídá jeho situaci.
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Do domácí péče se stále častěji zapojují také senzorové podložky umístěné pod matrací, které pracují během běžného spánku, aniž by senior musel cokoli nosit nebo ovládat. Podle konkrétního provedení mohou zaznamenávat přítomnost v posteli, její opuštění, pohyb během noci nebo také tepovou a dechovou frekvenci. Při propojení s navazující službou mohou například upozornit pečujícího, že člověk v noci vstal a po nastavené době se nevrátil. Pečující tak získá podnět k ověření situace a případnému zajištění pomoci. Podložky představují konkrétní příklad, jak lze nenápadnou technologii začlenit do každodenní podpory samostatného života doma.
Foto: Se svolením organizace Dohled na dosah
Výrazný trend, zařízení, která spolupracují
Rozvoj senzorové péče zapadá do širšího posunu od jednotlivých pomůcek k propojeným službám. Letošní hodnocení evropského programu Active and Assisted Living popisuje vývoj od základních senzorů a upozornění k prediktivním systémům využívajícím umělou inteligenci. Zároveň vyzdvihuje přechod k platformám, které umožňují spolupráci různých zařízení a služeb.
Právě v této návaznosti spočívá důležitý směr dalšího rozvoje. Domácí čidla mohou být součástí služby, která propojuje informace z domácnosti s kontaktním centrem, rodinou a dostupnou péčí. Každá část má konkrétní úlohu, senzor zachytí událost, systém ji předá a pracovník ověří situaci nebo zorganizuje potřebnou podporu. Evropský program dokládá také postupný přechod inovací do běžného využívání. Jeho hodnocení zveřejněné letos v květnu uvádí, že podpořená řešení dosáhla v posledním sledovaném období odhadovaných 23 550 koncových uživatelů, oproti 4 268 v roce 2023. Údaj se vztahuje na soubor řešení programu, ukazuje však rostoucí praktické využití technologií pro podporu stárnutí. Přibližně dvě třetiny z asi 250 platících zákazníků tvořily organizace poskytující péči.
Na upozornění navazuje člověk a konkrétní pomoc
Propojení s péčí dává údajům ze senzorů každodenní význam. Součástí dobře nastavené služby je předem domluvený postup: kdo informaci přijme, kdo se seniorem naváže kontakt a jaká pomoc může následovat. Rodina i uživatel tak mají jasnou představu, jak podpora funguje.
„Při ověřování může pracovník zjistit, že senior jen upravil svůj program. Jindy rozhovor ukáže potřebu kontaktovat blízkého člověka, zajistit návštěvu nebo přivolat odpovídající pomoc. Důležitá je možnost přizpůsobit reakci skutečné situaci. Technologie poskytuje podnět, osobní komunikace přináší souvislosti a služba zajišťuje návaznost,“ říká Viktor Kubát.
Podpora, která se přizpůsobuje životu seniora
„Každá domácnost má vlastní rytmus a každý člověk jinou představu o pomoci. Výhodou rozvíjejících se řešení je možnost stavět podporu kolem konkrétního uživatele. Při jejím nastavování může rodina a poskytovatel služby společně projít běžný režim, dostupné kontakty a situace, při nichž má navazovat pomoc. Takové nastavení zároveň usnadňuje začlenění služby do každodenního života,“ říká Veronika Svěráková.
Pro další roky lze proto očekávat rostoucí důraz na služby, které propojí snadno použitelné technologie s osobní péčí. Dlouhodobou potřebu rozvoje asistivních pomůcek a služeb potvrzuje také Světová zdravotnická organizace. V evropském regionu předpokládá její růst v souvislosti se stárnutím populace a potřebami lidí s chronickými nemocemi či zdravotním postižením.
„Senzory se v tomto vývoji stávají jedním z nástrojů, jak přiblížit podporu přímo do domácností. Jejich propojení s rodinou a profesionálními službami vytváří prostor pro včasnější kontakt, lepší přehled o potřebách člověka a pružnější organizaci pomoci. Právě spojení technologií a navazující péče představuje perspektivní cestu, jak podporovat samostatný život seniorů v prostředí, které znají a mají rádi,“ dodává Viktor Kubát z Dohled na dosah.
Zdroje info: Autor, citované studie a odborníci
Náhledové foto a fotogalerie: Se svolením organizace Dohled na dosah
The post Senzory v domácnostech mění péči o seniory. Trendem je dle studie jejich propojení s dostupnou pomocí
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