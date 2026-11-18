Maso patří k základním potravinám a v obchodech nalezneme nepřeberné množství nejrůznějších druhů. Mnohdy se ovšem setkáme i s kusy, které jsou kontaminovány nejrůznějšími bakteriemi. Konzumace takového masa může přivodit nepříjemné zdravotní problémy. Při koupi se hlavně vždy ujistěte, že daný kousek není prošlý.
Jak uchovat maso co nejdéle čerstvé?
Na koupi masa si dejte pozor zejména v teplých dnech. Na cestu domů je vhodné jej zabalit do termotašky tak, aby bylo v době přepravy co nejdéle na chladném místě. Doma pak maso dejte hned do lednice, popřípadě do mrazáku. V lednici ho nechte ležet stranou od ostatních potravin zabalené nejlépe v čistých plastových nádobách. V kuřecím masu se může objevit kupříkladu i salmonela. Bakterie salmonelózy se zbavíte při teplotách vyšších, než je 75 stupňů Celsia. Maso je zapotřebí uvnitř vždy tepelně upravit.
I mražené maso se může zkazit
Pokud máte pocit, že se pozvolným rozmrazením nemůže maso zkazit, jste na omylu. Při pokojové teplotě může již po pár hodinách dojít k znehodnocení masa vlivem volných tekutin, které z masa postupně odkapává. Ponecháte-li takto maso na pospas, není divu, že po nějakém čase bude nelibě vonět. Maso rozmrazujte nejlépe ve studené vodě. Vodu během rozmrazení opakovaně vyměňte, dokud maso nepovolí.
Foto: Radek Štěpán
Omývat či neomývat maso?
Mnozí lidé syrové maso před zpracováním omývají. Domnívají se, že se tak zbaví případných škodlivých bakterií. Vězte, že to rozhodně není dobrý nápad. Může tak dojít ke křížové kontaminaci. Při oplachování pod tekoucí vodou se totiž bakterie mohou roznést po dřezu, kuchyňské lince a nádobí jako jsou prkýnka a nože. Samotná voda nežádoucí látky nezničí. Spolehlivě je zahubí až dostatečná tepelná úprava. Po manipulaci se syrovým masem si vždy pečlivě omyjte ruce.
Zdroje info: Autorka, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10779077/
Náhledové foto: Pixabay
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