Měsíček lékařský je jedna z nejvšestrannějších bylinek, kterou můžete využít nejen v domácí lékárničce, ale také při výrobě přírodní kosmetiky. Pomáhá pečovat o suchou, popraskanou a podrážděnou pokožku, a proto se skvěle hodí například na popraskané rty. Objevte jeho blahodárné vlastnosti a inspirujte se jednoduchými tipy, jak si z měsíčku připravit domácí mast, olej, balzám nebo hojivý obklad.
Měsíček lékařský
Měsíček lékařský, kterému se latinsky říká Calendula officinalis, je oblíbená léčivá rostlina s výraznými oranžovými až žlutými květy. Už po staletí se využívá v lidovém léčitelství i přírodní kosmetice, především pro své
zklidňující, zvláčňující a pečující účinky na pokožku. Je skvělým pomocníkem při péči o suché a popraskané rty, podrážděnou kůži i drobné ranky.
První květy měsíčku lékařského můžete sbírat již na začátku léta, obvykle již od června. Sbírat můžete plně rozkvetlé a zdravé květy, nejlépe za suchého a slunečného počasí, kdy už oschne ranní rosa.
Nasbírané květy sušte nejlépe v tenké vrstvě na stinném a dobře větraném místě. Po usušení květy schovejte v uzavřené nádobě, chráněné před světlem a vlhkostí. Z měsíčku si můžeme připravit například domácí měsíčkový olej, mast nebo balzám na rty. Měsíček lékařský má všestranné využití. Foto: Pixabay Jak připravit balzám
Na výrobu balzámu budete potřebovat dvě lžíce měsíčkového oleje, jednu lžičku včelího vosku a jednu lžičku bambuckého másla. Vše pomalu rozpusťte ve vodní lázni, důkladně promíchejte, a ještě tekutou směs nalijte do malé čisté dózičky.
Po vychladnutí balzám ztuhne a můžete ho používat na suché a popraskané rty. Sušené květy měsíčku lze využít také k přípravě bylinného nálevu nebo koupele, která může být příjemnou součástí péče o suchou pokožku.
Měsíček lékařský obsahuje celou řadu prospěšných přírodních látek. Mezi nejvýznamnější patří flavonoidy, karotenoidy, triterpenové saponiny, silice, slizové látky, kumariny a organické kyseliny.
Najdeme v něm také antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Právě toto bohaté složení stojí za jeho tradičním využitím v přírodní kosmetice a bylinných přípravcích, zejména při péči o suchou, podrážděnou a citlivou pokožku.
Měsíček lékařský je zkrátka nenáročná a velmi užitečná bylinka, která by neměla chybět na žádné zahrádce. Jeho zářivé květy vám mohou dělat radost po celé léto a zároveň vám poslouží při přípravě domácích mastí, olejů, balzámů i dalších přírodních přípravcích. Stačí si jen květy včas nasbírat, správně usušit a uchovat. Po správném uskladnění můžete z jejich květů čerpat i během chladnějších měsíců.
FAQ – Nejčastější otázky o měsíčku lékařském
Na jaké potíže se měsíček lékařský nejvíce hodí?
Díky svým zklidňujícím a zvláčňujícím účinkům skvěle pečuje o suchou, podrážděnou či popraskanou pokožku, drobné ranky, a především o popraskané rty.
Kdy a jak správně sbírat a sušit květy měsíčku?
Plně rozkvetlé květy sbírejte od začátku léta za suchého a slunečného počasí po oschnutí rosy a sušte je v tenké vrstvě na stinném, dobře větraném místě.
Jak si z měsíčku připravit domácí balzám na rty?
Ve vodní lázni pomalu rozpusťte dvě lžíce měsíčkového oleje, jednu lžičku včelího vosku a jednu lžičku bambuckého másla, směs promíchejte a nechte ztuhnout v malé čisté dózičce.
Zdroje informací: Autorka
https://www.ireceptar.cz/zahrada/lecive-rostliny-pavela/ Náhledové foto: Pixabay
The post
Měsíček lékařský na popraskané rty a další tipy na jeho využití
first appeared on
Náš dům
.