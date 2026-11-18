Bílé mapy kolem koupelnové baterie patří k nejčastějším problémům při údržbě umyvadla. Vodní kámen se usazuje hlavně u základny baterie, v okolí spojů a na místech, kde pravidelně zůstávají kapky vody. Nemusíte přitom hned sahat po silných čisticích prostředcích. Pomoci může obyčejná voda, měkký hadřík a při správném použití také vosk z bílé svíčky.
Nejprve změkčete usazeniny vodou
Čerstvé kapky a lehké usazeniny odstraňte měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě. Přiložte ho na postižené místo na několik minut, aby se nečistoty uvolnily. Potom povrch jemně otřete a osušte. Vyhněte se drátěnkám, hrubým houbičkám a ostrým předmětům, které mohou baterii poškrábat.
Pokud je vodní kámen silnější, samotná voda nemusí stačit. V takovém případě je vhodné postupovat podle doporučení výrobce baterie. Některé povrchové úpravy, zejména matné nebo černé, mohou být citlivé i na běžné odvápňovací prostředky.
Tip: Jak odstranit vodní kámen pomocí doma běžně dostupných věcí.
Svíčka coby nenápadná pomůcka proti kapkám
Obyčejná bílá svíčka bez barviv a třpytek může posloužit k vytvoření tenké ochranné vrstvy na některých hladkých površích, které přicházejí do kontaktu s vodou. Vosk může omezit ulpívání kapek, a tím zpomalit vznik viditelných map. Nejde však o prostředek na odstranění již vytvořeného vodního kamene.
Před použitím ověřte, zda výrobce baterie podobnou úpravu dovoluje. Pokud ano, naneste nepatrné množství vosku pouze na nenápadné místo, mimo výtok vody, ovládací prvky a těsnění. Povrch musí být čistý a suchý. Vosk neroztírejte silou a případný přebytek pečlivě setřete měkkým hadříkem. Pokud zůstává povrch kluzký nebo mastný, vosk odstraňte.
Foto: Pixabay
Nejjednodušší trik je pravidelné osušení
Nejúčinnější prevencí vodního kamene zůstává odstranění vody dříve, než se odpaří. Po použití umyvadla přejeďte baterii suchým hadříkem z mikrovlákna, zejména kolem její základny. Zabere to jen několik sekund a může výrazně omezit tvorbu bílých usazenin. Svíčku berte pouze jako případnou doplňkovou pomůcku, nikoli jako univerzální řešení pro každý typ povrchu.
Zdroj: autorka, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/uklid-koupelna-baterie-vodni-kamen-vosk-svicka-vyuziti/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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