Před volbami si přepisovali adresy. Jak dopadlo hlasování v horách?

V Říčkách v Orlických horách se po volbách poměr sil nezměnil. Kandidátka nesoucí název obce získala pět ze sedmi zastupitelů, Říčkováci za zachování tradic a rozumný rozvoj obce dva. Stejně byla křesla rozdělená i v minulém volebním období.
Hlasování přitom předcházel spor o nově přihlášené obyvatele. V obci, kde trvale žije přibližně 123 lidí, si během posledních dvou týdnů před volbami přepsalo trvalý pobyt asi deset lidí. Nejméně další dva se podle iDNES.cz přihlásili už o prázdninách, krátce před podáním kandidátek.
Obecní účetní Romana Horňáková serveru potvrdila, že podobnou situaci místní zažili už dříve. Před čtyřmi lety se část lidí po hlasování opět přihlásila na původní adresy. Starosta Jaroslav Kuchta popsal i ženu, která mu podle jeho slov řekla, že se musí vrátit k trvalému pobytu v Praze, aby nepřišla o parkovací místo.
Lídryně Říčkováků Linda Sadílková ale přihlašování kandidátů vysvětlovala jinak. Podle ní jde o lidi, kteří v obci dlouhodobě pobývají na chalupách, a změna trvalého pobytu jim umožnila kandidovat.
Letos kandidátka Říčky v Orlických horách získala 65,49 procenta hlasů, Říčkováci 34,15 procenta.
Ve Špindlerově Mlýně vyvolalo pozornost především jedenáct lidí, kteří se podle starosty Martina Jandury přihlásili v jediný den na adresu jednoho bytu 3+1. Od začátku roku město evidovalo celkem 40 nově přihlášených obyvatel.
Jandura v tom viděl snahu změnit výsledek voleb. ČTK řekl, že město podniklo právní kroky a je připravené podat trestní oznámení. Podle něj mohlo jít o získání vlivu na rozhodování o rozvoji skiareálu, územním plánu nebo budoucí podobě centra.
Deník N uvedl, že deset letos přihlášených lidí figurovalo na kandidátkách, šest z nich za nové uskupení Špindl žije! Jeho lídryně Veronika Janoušek Rudolfová účelové stěhování odmítla. Podle ní tito lidé ve městě žijí, jen tam dosud neměli trvalý pobyt.
Špindl žije! nakonec získal přibližně pět procent hlasů, ale žádný mandát. Vyhrála Šance pro město s přibližně 24 procenty a čtyřmi zastupiteli. Město s vizí současného starosty Jandury skončilo čtvrté s necelými 17 procenty a třemi mandáty.
"S výsledkem voleb jsem spokojen. Do zastupitelstva se dostali lidé, se kterými půjde jednat. Měl jsem obavu, že uspějí strany, které jsou více nakloněné navržené podobě nového centra. To se nestalo. Myslím si, že v tuto chvíli je možné jednat o spolupráci se všemi zvolenými subjekty," řekl dnes ČTK lídr kandidátky vítězného sdružení Šance pro město Tomáš Šidlík.