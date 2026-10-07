Před Vánoci očekává Česko další vlnu podvodů: Tento druh balíčků od přepravců nepřebírejte

Zásilka z ničeho nic rovná se varovný signál
Představte si běžný všední den. Zazvoní zvonek, u dveří stojí kurýr s balíkem v ruce. Automaticky sáhnete po propisce, podepíšete dodací list a teprve pak si uvědomíte: Vůbec jsem si nic neobjednával. V krabici najdete levný kryt na telefon nebo nabíjecí kabel – věci, které nestojí skoro nic. Nikdo vám nic neukradl, naopak jste dostali něco zadarmo. Tak o co jde? Celá situace má daleko hlubší pozadí, než by se mohlo zdát.
Za těmito nevyžádanými zásilkami se skrývá propracovaný mechanismus zneužívání osobních údajů, kterému se v zahraničí říká „brushing scam".
Vaše jméno, adresa, telefon i e-mail se mohly dostat na černý trh prostřednictvím uniklých databází z nejrůznějších online služeb. Prodejci na velkých platformách typu Amazon pak tyto informace využívají k vytváření falešných zákaznických účtů. Na váš profil si objednají symbolické zboží za pár korun, pošlou ho na vaši skutečnou adresu a následně pod vaším jménem napíšou falešnou „ověřenou recenzi".
Proč podvodníci posílají balíčky nevinným lidem
Celý trik stojí na důvěryhodnosti. Online tržiště jako Amazon dávají větší váhu recenzím od zákazníků, kteří si produkt skutečně koupili a nechali si ho doručit. Systém kontroluje, zda byla objednávka fyzicky doručena na existující adresu. Jakmile kurýr zaznamená převzetí balíčku, platforma to vyhodnotí jako legitimní nákup.
Prodejce tak získá ověřenou recenzi, která vypadá naprosto autenticky. Jeho produkt se díky tomu vyšplhá výš ve výsledcích vyhledávání a přiláká skutečné kupce. Vy jako nedobrovolný účastník celého procesu o ničem netušíte – možná si jen myslíte, že došlo k záměně adres.
Horší než samotný balíček je však potvrzení, že vaše ukradená data jsou aktuální a použitelná. Tím se otevírá cesta k dalším phishingovým útokům, spamovým kampaním, nebo dokonce k sofistikovanějším podvodům s vaší identitou.
Jak zjistit, jestli vaše údaje kolují po internetu
Úniky citlivých informací z e-shopů, sociálních sítí nebo cloudových služeb nejsou výjimkou. Databáze obsahující tisíce jmen, adres a hesel se pravidelně objevují na podzemních fórech a černých trzích. Zjistit, zda se mezi nimi nacházejí i vaše údaje, přitom není nijak složité.
Nejrychlejší cestou je využít bezpečnostní nástroj haveibeenpwned.com, kde stačí zadat svou e-mailovou adresu. Služba ji během chvíle porovná s databází známých úniků a zobrazí, ze kterých platforem vaše data unikla a jaké konkrétní informace byly zveřejněny.
Pokud se váš e-mail v nějakém úniku objeví, okamžitě změňte hesla ke všem službám, kde používáte stejnou kombinaci. Ideální je mít pro každý účet unikátní heslo a zapnout dvoufaktorové ověření – třeba prostřednictvím SMS kódu nebo autentizační aplikace.
Prevence je v tomto případě klíčová. Čím dříve odhalíte, že vaše data kolují venku, tím rychleji dokážete minimalizovat riziko jejich zneužití.
Co dělat, když vám kurýr přinese neznámou zásilku
Nejúčinnější obrana je překvapivě prostá: balíček prostě nepřevezměte. Pokud si nejste jisti, co vám přichází, zeptejte se kurýra na jméno odesílatele nebo si nechte ukázat dodací list. Nepoznáváte-li firmu ani produkt, zásilku odmítněte.
V případě, že jste už podobný balík omylem převzali, nemusíte panikařit. Podle českého občanského zákoníku se jedná o tzv. neobjednané plnění – stáváte se poctivým držitelem zboží a nemusíte ho vracet na vlastní náklady ani za něj platit. Důležité je ale nepotvrzovat žádné následné e-maily ani SMS zprávy týkající se této zásilky.
Mějte neustále přehled o tom, co skutečně objednáváte. Obzvláště v blížícím se předvánočním období, kdy objednává celá rodina, je snadné ztratit kontrolu. Právě tato roztržitost je však přesně to, na co podvodníci sází.
Zachování obezřetnosti při každém doručení může znít jako přehnaná opatrnost, ale ve skutečnosti jde o základní krok, jak zabránit tomu, aby vaše osobní údaje dál živily podvodné schéma na druhé straně světa.
Zdroje článku: consumer.ftc.gov, uspis.gov, securitymetrics.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková