Před 110 lety se protrhla přehrada na Bílé Desné. Tragédie si vzala 67 životů

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Před 110 lety se protrhla přehrada na Bílé Desné. Tragédie si vzala 67 životůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Před 110 lety se protrhla hráz přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Vydržela pouhých deset měsíců od kolaudace a její pád způsobila spodní…
Desna_1916-5
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