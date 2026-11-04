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Praha 1 uzavře vjezd z Pařížské na Staroměstské náměstí

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Od 27. listopadu do 3. ledna příštího roku bude každý pátek až neděli mezi 16:00 a 22:00 uzavřen vjezd z Pařížské ulice na Staroměstské…
Strom, most a Týn

Strom, most a Týn

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 19:00

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