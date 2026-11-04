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Podvod s tábory pro děti z dětských domovů nabral obří rozměry

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Dennívýzva
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Co začalo jako případ šesti poškozených dětských domovů, přerostlo během několika týdnů v mnohem větší kauzu. Mladoboleslavští kriminalisté, kteří se podezřelými tábory zabývají od…
tabor-taborak

tabor-taborak

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:00

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