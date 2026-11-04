Dvě třetiny samospráv v Moravskoslezském kraji trápí nedostatek nájemních bytů

Dvě třetiny samospráv v Moravskoslezském kraji trápí nedostatek nájemních bytůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 04.11.2026 20:00
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