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Jablonec nad Nisou chce přeměnit problémovou ubytovnu Neptun na městské byty

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Jablonec nad Nisou hledá projektanta, který zpracuje prováděcí dokumentaci pro přestavbu bývalé ubytovny Neptun na městské byty. Zakázka včetně autorského dozoru po dobu stavby…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 19:50

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