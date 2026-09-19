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Lidský mozek jsou ve skutečnosti dva orgány. Nový objev může přinést průlom v léčbě smrtelných onemocnění

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Přední a zadní část mozku se vyvíjejí z úplně odlišných buněk a mají rozdílné evoluční kořeny. Objev umožní pěstovat neurony z mozkového kmene v laboratoři a zkoumat smrtelné nemoci jako ALS.
Lidský mozek jsou ve skutečnosti dva orgány. Nový objev může přinést průlom v léčbě smrtelných onemocnění

Lidský mozek jsou ve skutečnosti dva orgány. Nový objev může přinést průlom v léčbě smrtelných onemocnění

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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