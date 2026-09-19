V devadesátkách to byl hit. Němci tuhle malou hračku dnes vykupují za 300 000 Kč

Dětská hračka, která stojí jako ojeté auto
Otevřete Kinder vajíčko a uvnitř najdete něco, co by mohlo urychlit splacení vašeho vozu. Přesně to se stalo majitelům vzácné figurky Šmoula Noční hlídač z roku 1983. Tento drobný plastový panáček s lucernou v ruce dnes dosahuje ceny 12 000 eur, tedy přes 300 tisíc korun. Co z něj dělá takový poklad?
Klíč k hodnotě tkví v detailu, který běžný člověk možná ani nezaregistruje. Zatímco běžné figurky Šmoulů z té doby byly vyrobeny z bílého plastového odlitku, na který se následně nanášela modrá barva pro kůži, vzácná varianta Nočního hlídače je vyrobena z tmavě modrého plastového rohlingu. Na tento tmavý základ byly dodatečně namalovány bílé kalhoty a bílá čepice.
Tato výrobní odchylka pravděpodobně vznikla kvůli problémům s pigmentem během výroby. Standardní postup byl obrácen a místo malování modré na bílou se malovala bílá na modrou. Výsledkem je figurka s výrazně tmavším odstínem těla a specifickým vzhledem, který ji odlišuje od všech ostatních kusů.
Bez příbalového letáku cena razantně klesá
Pro dosažení maximální sběratelské hodnoty nestačí mít jen samotnou figurku. Naprosto klíčový je originální papírový příbalový leták, v němčině známý jako Beipackzettel neboli BPZ. Tento drobný papírek dokládá autenticitu a původ figurky z konkrétní série.
Bez přibaleného letáku hodnota figurky dramaticky klesá, často až o 50 až 70 procent. Kompletní set s figurkou i letákem v perfektním stavu je přitom extrémně vzácný – většina dětí papírky ihned vyhodila.
Kde se obchoduje s plastovými poklady za statisíce
Transakce v této cenové kategorii neprobíhají na běžných bazarech. Primárním místem jsou specializované aukční domy zaměřené na sběratelské předměty – například Catawiki, Heritage Auctions nebo menší evropské aukční síně s tradicí v oblasti vintage hraček.
Před každou aukcí prochází figurka důkladnou autentizací. Odborníci používají UV lampy k odhalení oprav a retuší, mikroskopy k analýze struktury plastu a databáze známých padělků. Některé aukční domy spolupracují s chemickými laboratořemi, které dokážou určit stáří materiálu pomocí spektroskopie.
Sběratelé si vyměňují kontakty na soukromých fórech a uzavřených skupinách na sociálních sítích. Důvěra hraje zásadní roli – mnoho transakcí probíhá mezi lidmi, kteří se znají roky. Při osobním prodeji je běžné, že kupující přivede vlastního experta na ověření.
Tajemství počtu: Možná jich existuje méně než 50
Přesný počet vyrobených kusů Šmoula Noční hlídač v tmavě modré verzi zůstává zahalen tajemstvím. Výrobce Ferrero nikdy nezveřejnil přesná výrobní čísla pro jednotlivé figurky z osmdesátých let.
Podle odhadů sběratelských komunit mohlo být vyrobeno několik tisíc kusů běžné verze, ale vzácná tmavě modrá varianta byla pravděpodobně vyrobena jen v omezeném nákladu kvůli výrobní chybě. Do dnešních dnů se jich dochovalo jen zlomek.
Distribuce probíhala náhodně – figurky byly ukryty v Kinder vajíčkách po celé Evropě. Většina skončila v rukou dětí, které si s nimi hrály, což znamenalo opotřebení, ztrátu dílů nebo úplné zničení. Někteří odborníci odhadují, že v perfektním stavu se dochovalo méně než 50 kusů na celém světě.
Zdroje článku: toyswap.world, nespechej.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková