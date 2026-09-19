Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

V devadesátkách to byl hit. Němci tuhle malou hračku dnes vykupují za 300 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Figurka z roku 1983 dnes mění majitele za 12 000 eur. Hodnotu jí dodává výrobní chyba a tmavě modrý plast místo standardního bílého.
V devadesátkách to byl hit. Němci tuhle malou hračku dnes vykupují za 300 000 Kč

V devadesátkách to byl hit. Němci tuhle malou hračku dnes vykupují za 300 000 Kč

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
HOSPODSKÝ KVÍZ: Tohle kolo je pro ty, kteří se nespokojí s druhým místem
HOSPODSKÝ KVÍZ: Tohle kolo je pro ty, kteří se nespokojí s druhým místem
Co se stalo s lidmi, kteří přežili Pompeje. Vědci odhalili jejich další osud
Co se stalo s lidmi, kteří přežili Pompeje. Vědci odhalili jejich další osud

Výbuch sopky Vesuv v roce 79 n. l. sice zničil Pompeje i Herculaneum, všechny jejich obyvatele ale...

Konec papírových účtenek v obchodech. Většina Čechů se bouří
Konec papírových účtenek v obchodech. Většina Čechů se bouří

Tradiční papírový lístek z pokladny se stává minulostí. Od ledna 2027 vstupuje v platnost nový systém...

V neděli v 15:50 zatají celé Česko dech: Nova vysílá českou klasiku, která chytne za srdce každého
V neděli v 15:50 zatají celé Česko dech: Nova vysílá českou klasiku, která chytne za srdce každého

Představte si horké letní odpoledne, vůni zrajícího vína a malebné moravské kopce zalité sluncem. Přesně do...

Nejdražší houba roste teď všude po Česku. Restaurace ji vykupují za obrovské peníze
Nejdražší houba roste teď všude po Česku. Restaurace ji vykupují za obrovské peníze

Letošní podzim přinesl něco, co mnozí houbaři pamatují jen z vyprávění. Kotrč kadeřavý, jinak spíše vzácná...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.