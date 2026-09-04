Praha dá 660 tisíc na kaple ve věznicích na Pankráci a v Ruzyni

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Praha dá 660 tisíc na kaple ve věznicích na Pankráci a v RuzyniPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pražská rada schválila finanční dar Vězeňské službě České republiky ve výši 660 000 korun, který zamíří na dvě vězeňské kaple v hlavním městě. Konkrétně…
Vazební věznice Ruzyně
Zdroj:
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