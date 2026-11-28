Jihočeští zemědělci letos sklidili výrazně méně než v předchozích letech a u řady plodin jde o historická minima. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu, který zveřejnil zářijový odhad sklizně pro Jihočeský kraj.
Celková sklizeň základních obilovin klesne meziročně o téměř 14 procent. Nejhůře dopadl oves, jehož výnos je ve srovnání s loňským rekordním rokem nižší o více než polovinu. Naopak žito, ozimý ječmen a tritikale, kříženec pšenice a žita, si polepšily, ale pouze díky rozšíření osevní plochy o více než deset procent, nikoliv vyššími výnosy.
Pšenice ozimá se letos pěstovala na třetí nejmenší ploše od roku 2004 a její výnos je nejslabší od roku 2013. Ještě horší situace panuje u kukuřice na zrno, která zaznamenala nejhorší hektarový výnos za posledních 25 let. Protože osevní plocha se zároveň oproti loňsku zmenšila o 40 procent, bude celková sklizeň kukuřice na zrno pouze třetinová ve srovnání s minulým rokem.
Brambory se sice pěstovaly na největší ploše od roku 2010, osázená výměra vzrostla o čtyři procenta, jenže výnos bude podle odhadu nejhorší za posledních deset let. Výsledkem je meziroční pokles sklizně o čtvrtinu a propad o deset procent oproti desetiletému průměru.
Řepka sklizní na jihu Čech zaznamenala druhý nejhorší výsledek od roku 2000. Za tímto číslem stojí kombinace třetího nejhoršího hektarového výnosu od roku 2000 a nejmenší osevní plochy za stejné období. Celková sklizeň řepky klesne meziročně rovněž zhruba o čtvrtinu.
Pícniny včetně kukuřice na zeleno, jetele a vojtěšky budou mít nejhorší výnos za čtvrt století. Zelí kleslo o 28 procent kvůli menší ploše i podprůměrnému výnosu.
Některé plodiny přesto výsledky zlepšily, ovšem výhradně díky rozšíření ploch. Sklizeň slunečnice na semeno bude oproti loňsku trojnásobná a produkce hořčice na semeno dvojnásobná. Cibule zažije nadprůměrný rok, její odhadovaná sklizeň bude ve srovnání s průměrem předchozí dekády zhruba dvojnásobná.
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