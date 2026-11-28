Dnes si posvítíme na to, jak by měl správně, empaticky, korektně a konstruktivně komunikovat zdravotník.
Toto je velmi důležité a aktuální téma. Psychický tlak je v pomáhajících profesích opravdu velký, vyhoření se týká obrovského počtu zdravotníků, ale to nesmí znamenat, že náš dyskomfort promění naši komunikaci v nástroj, který místo toho, aby léčil, spíše zraňuje.
Desatero pro zdravotníky:
1. Prostředí čekárny, přivítání a oční kontakt jsou velice 1 důležité. Vytváří na pacienta dobrý první dojem.
Ano, prostředí nás může buď vyděsit nebo uklidnit. Vystrašit svým chladem a strohostí nebo ukonejšit útulností a přívětivostí.
2. Pacienta vnímám jako rovnocenného partnera. Všichni jsme lidé s vlastními povinnostmi a starostmi.
Paternalistický přístup je naštěstí už pryč. Pacient není nic méně než lékař. Je to člověk. Nezneužívejme jako lékaři naši pozici a netraumatizujme ještě více člověka, který k nám přichází pro pomoc.
3. Komunikace je součást léčby. Hledáme cestu k tomu, co pacient potřebuje. Je důležité zjistit, co očekává.
Často je to jedeno voze a druhý o koze. Najít společnou řeč je základ - a ano, můžeme být jako individuality naprosto odlišní, ale přesto se musíme domluvit - účinně a s respektem.
4. Otázky kladu přímo pacientovi, ne jeho doprovodu. On zná svoje tělo nejlépe. Snažím se nic nepředjímat.
I když má paní demenci a přijde v doprovodu syna, nejdříve se obracíme na ni. Až když se u ní nedobereme dostatečné odpovědi, zjistíme další informace od doprovodu. Zachovejme lidskou důstojnost!
5. Jsem trpělivý. Respektuji, že pacient potřebuje čas k přijetí nových informací. Zachovám klid.
Pro lékaře to může být jen číslo do statistiky, ale pro pacienta je to diagnóza, která obrátí jeho život úplně naruby. Nenechme se strhnout tím, že nestíháme a nesklouzněme k profesi připomínající spíše chladný běžící pás než vřelou lidskou pomoc.
6. Podpořím pacienta, aby kladl otázky ohledně diagnózy a léčby. Doporučím, aby si psal poznámky.
Žádná otázka není špatná, je potřeba se ptát i na zdánlivě samozřejmé věci.
7. S pacientem spolupracuji při vytváření léčebného plánu. Zvyšuje se tím pravděpodobnost jeho dodržování.
Není to o tom, že autoritářsky diktujeme příkazy a zákazy. Spíše jsme jako kouč, který s pacientem hledá účinná udržitelná řešení. Čím lépe pacient chápe, proč má něco dělat, tím je pravděpodobnější, že u toho vydrží.
8. Pokud se cítím nepříjemně, snažím se zachovat k pacientovi respekt. Komunikuji klidně a konstruktivně.
Lékař je profesionál a měl by zachovat dekorum. Někdy se setká i s agresí - tu vyvolanou utrpením se snaží taktně obrousit, tu vyvolanou hulvátstvím asertivně utne.
9. Na konci návštěvy se pacienta zeptám, jestli má další otázky. Ověřím si, jestli všemu rozumí.
Nedopusťme, aby pacient odcházel z ordinace a už v čekárně googloval, co že mu to je, a v diskuzních fórech co že se s tím dělá.
10. Jednou za čas požádám o supervizi nebo kontaktuji organizaci podporující zdravotníky.
Extrémní zodpovědnost, touha po nechybování, neustálý příliv nových informací, které lékař musí zpracovat. Vyhoření čeká v čekárně spolu s pacienty. Braňme se mu tím, že budeme udržovat živé vztahy s kolegy, a když už je toho na nás opravdu moc, nebojme se přiznat, že potřebujeme pomoct.
Lékaři, pacienti, lidé! Nezapomínejte na to, za jakým účelem se setkáváte.
Pamatujte, že nejúčinnější komunikace je ta respektující, transparentní, empatická. Zdroj: autorský text