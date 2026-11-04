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United ho označili za nejlepší talent v Evropě, on jim utekl a trénuje sám. Real Madrid si plácl s jeho agenty

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Šestnáctiletý útočník JJ Gabriel nechodí od září do Carringtonu. Podle BBC i Sky má teď ústní dohodu s Realem Madrid o lednovém přestupu.
United ho označili za nejlepší talent v Evropě, on jim utekl a trénuje sám. Real Madrid si plácl s jeho agenty

United ho označili za nejlepší talent v Evropě, on jim utekl a trénuje sám. Real Madrid si plácl s jeho agenty

Zdroj: Manchester United
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 19:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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