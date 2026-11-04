United ho označili za nejlepší talent v Evropě, on jim utekl a trénuje sám. Real Madrid si plácl s jeho agenty

Manchester United se v polovině září chystal na zápas Ligového poháru s Brightonem. Měl to být večer, kdy klub uvede do mužského fotbalu nejcennější produkt své akademie. JJ Gabriel ale v nominaci nebyl. Jeho zástupci těsně předtím požádali o zrušení registrace a od té doby se šestnáctiletý útočník do klubu nevrátil. Trénuje ve Španělsku, mimo jakýkoli tým. Podle BBC Sport a Sky Sports už má Real Madrid s ním a jeho zástupci ústní dohodu o přesunu v lednu 2027. Pro United je to citelná rána. Celý případ zároveň odhaluje, jak snadno může anglický klub přijít o největší talent a jak málo za něj nakonec dostane.
Proč je kolem něj takový rozruch
Výrok „nejlepší patnáctiletý hráč v Evropě“ BBC připisuje nejmenovanému zdroji z United. Darren Fletcher se vyjádřil po svém: svět mu podle něj leží u nohou.
Gabriel, narozený 6. října 2010, přišel do United v roce 2022. V sezoně 2025/26 nastřílel za tým do 18 let 20 gólů ve 21 ligových zápasech. Na začátku té sezony mu přitom bylo čtrnáct let. Premier League ho v květnu vyhlásila vůbec prvním nejlepším hráčem sezony své soutěže do 18 let.
K tomu přidal hattrick při debutu v Lize mládeže UEFA proti ázerbájdžánskému Sabahu a první start za muže v přípravném utkání s Atléticem Madrid. Klub mu přidělil číslo 77 a pustil ho do tréninku prvního týmu.
Carrick už v březnu mluvil o „velkém talentu“, zároveň ale opakoval, že je potřeba trpělivost a správný okamžik pro krok nahoru. Pro klub trpělivost znamenala ochranu, Gabrielova strana v ní podle všeho viděla brzdu.
Září: spor o dvacet minut
Sám hráč se k důvodům veřejně nevyjádřil. Podle Sky Sports šlo o herní čas v letní přípravě i po startu sezony. ESPN podle svých zdrojů napsala, že zástupci požadovali minimálně dvacet minut v zápasech proti Sabahu, Brightonu a Bournemouthu, a to ještě před jednáním o dvouleté učňovské smlouvě (tzv. scholarship).
United tvrdí, že Gabrielovi ukázali jasnou cestu do prvního týmu, zapojili ho do tréninků s profesionály a k jeho vývoji přistupovali jako k výjimečnému případu. Carrick po zápase s Brightonem zdůraznil, že u tak mladého hráče musí klub hlídat jeho psychickou pohodu a míru vystavení tlaku. Hráči do 18 let mají v anglických akademiích zvláštní režim: povinné vzdělávání, ochranu nezletilých, oddělené zázemí i omezený kontakt s médii.
Slovo „utekl“ je potřeba upřesnit. Gabriel není volný hráč. Registrovaný je v akademii United do konce sezony. Mládežnickou registraci lze zrušit jen se souhlasem klubu, hráče a rodičů, případně rozhodnutím Premier League. Hráč tedy může přestat chodit na tréninky, ale smluvně je stále vázaný. BBC doplňuje, že ve Španělsku trénuje naplno pod vedením individuálního trenéra Jacka Huntera, se kterým spolupracuje od léta 2025.
Podle článku jde o střet dvou představ o tempu: klub chtěl dávkovat a hráčova strana chtěla mít minuty zaručené. Ani jedna strana nedokázala ustoupit dost na to, aby hráč první profesionální smlouvu, kterou lze uzavřít v sedmnácti, podepsal v Manchesteru.
Proč má Real navrch: pas EU
Pravidla FIFA obecně zakazují mezinárodní přestupy hráčů mladších 18 let. Článek 19 přestupního řádu obsahuje výjimku: hráč ve věku 16 až 18 let se může přesunout v rámci EU a EHP, pokud mu nový klub zajistí vzdělání, odpovídající péči a ubytování. Po brexitu na tuto výjimku britský hráč bez dalšího občanství nedosáhne. BBC uvádí, že Gabriel mohl mít evropský pas přes otce, bývalého irského reprezentanta, nebo přes matku s řecko-kyperskými kořeny.
Bez pasu by musel na Španělsko čekat do osmnácti. S ním může podepsat už v lednu. Real podle dostupných informací pokročil nejdál v jednáních; další zájemci zmiňovaní médii byli Paris Saint-Germain, Bayern a Barcelona (sportovní ředitel Deco uvedl, že Barcelona o Gabriela neusilovala).
Kolik United dostanou: rozdíl v řádu desítek milionů
Přesnou částku Real nezveřejnil. BBC ale píše, že kompenzace pro United bude nižší, než kdyby Gabriel odešel do jiného klubu Premier League.
Rozdíl vychází ze dvou systémů: při domácím přesunu v Anglii může o odškodnění rozhodnout tribunál, který zohlední i potenciál hráče. Při přesunu do zahraničí se uplatní tréninková kompenzace FIFA podle pevných tabulek, počítaná podle let strávených v akademii od kalendářního roku dvanáctých narozenin a podle kategorie klubu. U evropských klubů činí roční sazba pro nejvyšší kategorii zhruba 2,2 milionu Kč, u nejmladších ročníků se počítá podle nejnižší kategorie, tedy přibližně 250 tisíc Kč za rok.
|Typ přesunu
|Kdo určuje částku
|Příklad
|Uvnitř Anglie
|Tribunál, zohledňuje i potenciál
|Ngumoha: Chelsea → Liverpool, nejméně 78 mil. Kč
|Do EU (Real Madrid)
|Tabulky FIFA podle let v akademii
|Podle odhadu jednotky milionů Kč
Náš propočet podle pravidel FIFA je orientační, nejde o potvrzenou cenu. Řádový rozdíl je ale zřejmý. Kdyby Gabriel zamířil třeba do Liverpoolu, United by se u tribunálu mohli domáhat sumy srovnatelné s případem Ngumohy. Real si ho podle všeho odnese za zlomek této částky.
Ngumoha, Dowman a trh se školáky
Gabriel není výjimka. Rio Ngumoha odešel z akademie Chelsea do Liverpoolu; tribunál pak Chelsea přiznal nejméně 78 milionů Kč plus možné bonusy. Arsenal u Maxe Dowmana zapojoval hráče už v patnácti letech a Dowman se stal druhým nejmladším hráčem v historii Premier League. Pro rodiny a agenty dalších talentů se tím stal měřítkem.
Případ ukazuje, že u největších talentů nerozhoduje jen, kdo je vychoval, ale kdo jim nabídne první seniorskou cestu. Co přesně Real Gabrielovi slíbil, není známo; doložená je dohoda o přestupu, ne sportovní plán. Formálně se Gabriel do United vrátit může, registrace stále platí, ale od září se v Carringtonu neukázal a Real počítá s lednem. Číslo 77 tak zatím visí v šatně prvního týmu bez majitele.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Redakce SportyŽivě