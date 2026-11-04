MS v hokeji se rozpadá před očima. Šest zemí bojkotuje turnaj kvůli Rusku, Škoda Auto hrozí stažením sponzorství

V pátek 30. října 2026 zveřejnila Sportovní arbitráž v Lausanne krátký výrok, který převrátil hokejový kalendář. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) musí pustit ruské týmy do pěti šampionátů sezony 2026/27, včetně seniorského mistrovství světa v Německu. Během pěti dnů pak odmítlo nastoupit proti Rusku šest evropských federací: Finsko, Švédsko, Česko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko. Agentura AP k nim přidala Rakousko jako sedmou zemi. Škoda Auto, hlavní sponzor turnaje od roku 1993, oznámila, že při účasti Ruska své zapojení přehodnotí. Turnaj, který má začít 13. května 2027 v Gelsenkirchenu, zatím nikdo nezrušil. Přichází ale o soupeře, o partnery i o jistotu hostitelů zároveň.
Verdikt, který IIHF nechtěla
Klíčem k celé krizi je časová souslednost. V červenci 2026 IIHF posoudila jednotlivé turnaje jeden po druhém a Rusko do mistrovství světa mužů, šampionátu juniorů ani do obou šampionátů do 18 let nepustila. Jako důvody uvedla bezpečnost, ochranu soutěží a sportovní integritu. Ruská hokejová federace se odvolala a podle zveřejněného shrnutí CAS uspěla. Arbitři dospěli k závěru, že argumenty IIHF nebyly podložené dostatečnými důkazy.
Verdikt se týká pěti turnajů:
|Šampionát
|Pořadatel
|Termín
|MS juniorů do 20 let
|Kanada
|26. 12. 2026 až 5. 1. 2027
|MS žen do 18 let
|Česko (Ostrava)
|8. až 16. 1. 2027
|MS mužů do 18 let
|USA
|2027
|MS mužů
|Německo
|14. až 30. 5. 2027
|MS žen
|Kanada
|2027
Zatím jde jen o výrokovou část rozhodnutí, odůvodnění má následovat. CAS navíc neřešil, jak má Rusko startovat, ani co verdikt znamená pro organizaci turnajů. Neutrální režim nenařídil a otázka víz nebo rozpisu nebyla předmětem sporu. IIHF prohlásila, že autoritu arbitráže respektuje, s rozhodnutím ale nesouhlasí.
Oproti roku 2022 se tak situace obrátila. Tehdy Rusko a Bělorusko vyřadila sama IIHF, a to ve všech kategoriích i klubových soutěžích. Rusko navíc přišlo o pořadatelství MS juniorů 2023. Teď federace chtěla zákaz udržet a arbitráž jí ho zrušila. Odpor proto přichází zdola, od národních svazů, vlád a sponzorů.
Sedm zemí, jeden vzkaz: s Ruskem ne
Federace se od 3. listopadu ozývaly jedna po druhé a jejich argumenty se opakují: válka na Ukrajině, bezpečnost a integrita sportu.
- Finsko: šéf finského svazu Heikki Hietanen pro veřejnoprávní Yle potvrdil, že Finové proti Rusku hrát nebudou.
- Švédsko: svaz označil za „nemyslitelné“, aby Rusko hrálo mezinárodní hokej, dokud válka pokračuje.
- Norsko a Dánsko: obě federace zdůrazňují bezpečnost a psychickou zátěž pro hráče, realizační týmy i jejich rodiny.
- Lotyšsko: jeho týmy nenastoupí proti Rusku ani Bělorusku, dokud trvá válka.
- Česko: Český hokej se podle iDNES připojil k federacím, jejichž reprezentace proti Rusku nastupovat nebudou.
- Rakousko: šéf svazu Alexander Helwig řekl rakouské televizi ORF, že „za současného stavu“ by proti Rusku nehráli.
Žádná z těchto zemí se z turnaje neodhlásila. Švédové, Norové i Dánové výslovně uvádějí, že ostatní zápasy chtějí odehrát podle plánu. Nejde tedy o bojkot turnaje, ale o bojkot jednoho soupeře. Pro organizátory to může být dokonce horší varianta. Kdyby se sedm týmů odhlásilo, IIHF by je nahradila. Takhle zůstávají v turnaji a nad každým utkáním s Ruskem visí otazník.
Co se stane, když tým k zápasu nenastoupí? Pravidla pro tuhle situaci IIHF veřejně nevyložila. Musí rozhodnout, zda půjde o kontumaci, disciplinární řízení, nebo o přestavbu celého formátu. Podle nás je kontumace nejméně schůdná cesta. Při sedmi bojkotujících zemích by Rusko mohlo postoupit do vyřazovací fáze téměř bez boje a turnaj by se změnil ve frašku.
Český postoj se vyvíjel ve dvou krocích. První oficiální vyjádření Českého hokeje mluví o tom, že svaz je rozhodnutím „velice nepříjemně překvapen“ a že verdikt automaticky nemění jeho postoj ani český právní rámec. Jan Černý za svaz uvedl, že Český hokej nesouhlasí s účastí Ruska na turnajích IIHF, dokud trvá válka. Konkrétní rozhodnutí proti Rusku nenastupovat zatím doložil iDNES, který citoval aktualizované stanovisko svazu. Podle stejného zdroje je svaz v kontaktu také s Kanadou a Francií.
Sponzoři počítají ztráty
Tlak federací by IIHF možná ustála. Tlak peněz se ustojí hůř.
Škoda Auto v e-mailovém stanovisku pro AP uvedla, že pokud se ruská reprezentace turnaje zúčastní, firma „přehodnotí své zapojení“ a přijme další kroky. Zároveň dodala, že situaci sleduje, je v kontaktu s partnery a věří v konstruktivní řešení. Termín rozhodnutí automobilka nezveřejnila. Rozhodne zřejmě až podle toho, zda Rusko na turnaj skutečně přijede. Váhu té věty není třeba zveličovat. Škoda je s mistrovstvím světa spojená přes třicet let a smlouvu má minimálně do roku 2027. Pro mnoho fanoušků je logo na ledě stejnou samozřejmostí jako modrá čára.
Ostatní partneři jsou tvrdší:
- Nokian Tyres oznámil, že při účasti Ruska sponzoring MS 2027 ukončí.
- AJ Products, švédský dodavatel vybavení, chce stáhnout loga z dresů rozhodčích i z mantinelů. Řekl to jeho šéf Enock Johansson televizi TV4.
- Tipsport podle mluvčího Václava Sochora pro Hospodářské noviny nechce své logo u ruských zápasů a nebude na ruskou reprezentaci vypisovat kurzy. Nevypisuje je ani na KHL a další ruské či běloruské soutěže. Oficiálním partnerem seniorských šampionátů je přitom až do roku 2029.
Přesné částky veřejné zdroje neuvádějí. Dopad se přesto dá odhadnout. I kdyby pořadatelé za pár měsíců našli náhradu, museli by řešit výpadek příjmů, přelepování reklamních ploch, smluvní nároky a riziko, že se přidají další partneři. Reklama u zápasu, ke kterému soupeř odmítá nastoupit, je pro značku spíš přítěží.
Hostitel na hraně a Ostrava jako první test
Německý svaz se ozval hned 30. října. Účast Ruska by podle něj měla pro hostitele vážné bezpečnostní, politické a ekonomické důsledky a další kroky prý vyhodnocuje s IIHF. AP dokonce uvádí, že svaz zvažuje, zda může roli hostitele vůbec udržet. Zrušení ani přesun šampionátu ale nikdo neoznámil. Podle oficiálního plánu se bude hrát v Düsseldorfu a Mannheimu.
Rada IIHF zasedala 4. listopadu. Federace ve svém prohlášení přiznala, že okamžitý návrat Ruska přináší „významné praktické a sportovní výzvy“. Vyjmenovala víza a podmínky vstupu, bezpečnost, logistiku, formát soutěží, rozpis zápasů, cestování a ubytování. Konkrétní řešení nepředstavila. Federace podle prohlášení analyzuje scénáře, jedná se svazy, pořadateli i úřady a další informace slíbila „v nejbližších dnech“. Ve hře je podle nás úprava skupin, náhradní tým, omezení ruské účasti kvůli vízům hostitelské země, nebo změna pořadatele u jednotlivých turnajů. Nic z toho zatím není potvrzené.
Nejdřív se zlom projeví v zámoří a v Ostravě. Kanadský premiér Mark Carney řekl, že ruští a běloruští sportovci nebudou na území Kanady soutěžit za své země, dokud válka trvá. Juniorský šampionát v Edmontonu a Red Deeru přitom začíná už 26. prosince.
Pro Česko je nejpalčivější lednové mistrovství světa hráček do 18 let v Ostravě. Platí tu vládní pravidla z roku 2023, podle kterých se ruské a běloruské reprezentace nesmějí účastnit akcí na území ČR. Národní sportovní agentura je potvrdila včetně týmů reprezentujících tyto státy. Český hokej chce podle iDNES jednat s vládou o platných omezeních i o možnosti ruské reprezentaci víza neudělit. Pokud vláda svá pravidla zachová, ruský tým by v Ostravě neměl dostat prostor. V tom případě se střet verdiktu z Lausanne s národním právem odehraje poprvé na českém ledě, čtyři měsíce před Gelsenkirchenem.
Co dělat, pokud máte lístky
Prodej vstupenek běží a denní balíčky začínaly zhruba na 1 700 Kč v Düsseldorfu a 2 000 Kč v Mannheimu. Vstupenka zahrnuje i veřejnou dopravu. Oficiální přehled častých dotazů k MS 2027 ale jednoznačně uvádí, že zakoupené lístky nelze vyměnit ani vrátit, lze je jen převést na jinou osobu. Co se stane, když konkrétní zápas padne kvůli bojkotu nebo se změní rozpis, oficiální podmínky zatím nevysvětlují.
Doporučujeme sledovat oficiální prodejní kanál a e-mail k objednávce. Ubytování a dopravu do Německa je rozumné rezervovat s možností bezplatného storna. Program i účast týmů se ještě můžou změnit.
Sto devadesát dní před zahajovacím buly v Gelsenkirchenu tak IIHF drží v ruce rozsudek, který jí přikazuje Rusko pustit. Sedm soupeřů, hostitel i hlavní partneři jí přitom vzkazují, že takový turnaj hrát nechtějí. Rozhodne se pravděpodobně dřív v kancelářích sponzorů a na ministerstvech vnitra než na ledě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka