Poslední úroda bylinek: Jak je uchovat pro zachování aroma

Podzimní sklizeň bylinek nemusí znamenat konec jejich vůně a chuti na celý rok. Správným sušením, mražením nebo uchováním v soli můžete zachovat značnou část aromatických látek, díky nimž se hodí do polévek, omáček i domácích marinád. Jak na to?
Sklizeň před příchodem mrazů
Poslední větší sklizeň naplánujte na suchý den, ideálně po oschnutí ranní rosy. Mokré listy se hůře suší a snadněji plesniví. U aromatických druhů, jako je tymián, oregano nebo majoránka, se vyplatí sklízet zdravé výhony ještě před silnějšími mrazy.
Bylinky před zpracováním prohlédněte a odstraňte zažloutlé listy i poškozené části. Pokud je potřebujete opláchnout, nechte je důkladně oschnout. Zbytečná vlhkost totiž prodlužuje sušení a může zhoršit výslednou vůni.
Sušení při nízké teplotě
Pro sušení se hodí především oregano, tymián, šalvěj, majoránka nebo máta. Výhony svažte do malých svazků a zavěste na suché, stinné a dobře větrané místo. Nevhodné je přímé slunce, které může způsobit ztrátu barvy i části aromatických látek.
Listy by neměly být namačkané těsně u sebe. Pokud je vzduch vlhký, rozložte bylinky v jedné vrstvě na síto nebo použijte sušičku s nastavenou nízkou teplotou podle doporučení výrobce. Správně usušené listy jsou křehké, ale neměly by být přepálené ani hnědé. Po usušení oddělte listy od tvrdších stonků a uchovávejte je ideálně celé. Rozdrcením se uvolní aromatické látky, které pak při dlouhém skladování rychleji vyprchávají.
Mražení pro zachování chuti
Bazalka, petrželka, pažitka, kopr nebo libeček si často lépe uchovají svěží chuť při mražení než při sušení. Očištěné a osušené listy nasekejte, rozdělte do menších porcí a uložte do uzavíratelných nádob nebo sáčků. Využít lze také formičky na led: nasekané bylinky zalijte trochou vody a zamrazte. Jednotlivé porce pak snadno přidáte přímo do polévky, omáčky nebo pod maso. Rozmrazené bylinky už obvykle nejsou vhodné jako čerstvá dekorace, protože změknou, jejich chuť se však při vaření dobře uplatní.
Tip: Byliny, které přežijí na zahradě i přes zimu.
Uchování v soli a oleji
Další možností je vrstvení nasekaných bylinek se solí do čisté uzavíratelné sklenice. Takto lze připravit aromatickou směs například z libečku, petrželky a tymiánu. Počítejte však s tím, že sůl ovlivní výslednou chuť pokrmu, a při vaření ji přidávejte až po ochutnání.
Bylinky naložené v oleji vyžadují zvláštní opatrnost. Čerstvé bylinky ponořené v oleji mohou při nevhodném skladování představovat riziko botulismu. Domácí směsi proto uchovávejte v lednici jen krátce a pro delší skladování je raději zamrazte. Pro bezpečné skladování při pokojové teplotě používejte pouze ověřený postup určený přímo pro danou surovinu.
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Správné skladování
Usušené bylinky patří do dobře uzavřených nádob, které chrání obsah před světlem, vlhkostí a teplem. Ideální je tmavá skříň dál od sporáku, trouby nebo okna. Každou nádobu označte názvem a datem zpracování, abyste měli přehled o stáří zásob.
Aroma nejlépe vydrží tehdy, když bylinky zpracujete co nejdříve po sklizni a zvolíte metodu odpovídající jejich vlastnostem. Díky tomu si můžete i během zimy dopřát výraznější chuť domácích bylinek bez nutnosti kupovat čerstvé svazky.
Zdroj: autorka
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