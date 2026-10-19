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Pondělní díl Ulice: Žofka už netají své city, Blanka toho má dost a strach o Vandu

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Pondělní Ulice odstartuje dohazovačskou akcí, nečekaným seznámením i obavami o Vandu. Náročné chvíle čekají na Blanku. A Žofka se rozhodne přestat skrývat city.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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