Pondělní díl Ulice: Žofka už netají své city, Blanka toho má dost a strach o Vandu

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Pondělní Ulice odstartuje dohazovačskou akcí, nečekaným seznámením i obavami o Vandu. Náročné chvíle čekají na Blanku, kterou už nebaví čekat, až Patrik konečně řekne pravdu její nejlepší kamarádce. A Žofka se rozhodne přestat skrývat své city. Naštvaná Naty
„Stejně je to hrozný, být stalkovanej vlastní mámou,“ přizná bez okolků Erik a oddychne si, že jeho mámu to nenapadlo. Naty se svěří, že jí to mělo dávno dojít. Zvlášť, když jí Darina doporučila péct kávovou roládu, která je u nich doma oblíbená. Jiřina je na Kamilu taky naštvaná za to, co Natce udělala, protože vnučka nemluví ani s ní. Naty by jim totiž mohla přestat věřit úplně. Vladimír má za to, že místo strašení by jim to spíše měla pomoci urovnat, ale ona má jasno:. „Vláďo, co jste si navařili, to si taky snězte.“
S Kamilou ale nemluví ani Sebík. Naty přizná, že mu řekla, proč je na rodiče naštvaná. Když za sebou práskne dveřmi od pokoje, Kamila na ni má prosbu – chce poslední šanci, aby jí to mohla vysvětlit. Natálie se tedy vrátí do kuchyně a Kamila se svěří, že to udělala kvůli tomu, aby ji podpořila po těch ošklivých komentářích.
Nečekané seznámení
Luděk s Týnou mají obavy o Vandu, která musela do nemocnice. Luděk se svěří, že má strach z komplikací a také se bojí, aby absence mámy nepřipomněla Esterce období, kdy ji Vanda opustila. Řeč dojde i na Luďkovu známost a Týna prohlásí, že by s ní chtěla seznámit, čemuž se Luděk jen směje. Nakonec se jí to nečekaně splní, protože Sandra najednou zazvoní a dorazí s kufrem v ruce.
Když Kristýna odejde, Luděk chce vědět, co tam Sandra dělá. Má o něj strach, že by tam zůstal sám. Její manžel je na služební cestě, tak u něj může zůstat i přes noc.
Dohazovač
Matěj chce od Marka vědět, co on a holky. Nakonec zavede řeč na Žofku, protože si všiml, jak se na ni díval. Myslí si ale, že kdyby měla zájem, přišla by za ním. Jeho city totiž nikam nezmizely. Podle něj to nemá smysl, ale je fakt, že se mu nedávno ozvala s tím, jestli s ní nepůjde tancovat.
Matěj pak u Adély vyzvídá, jestli by jeho bratr měl u Žofky šanci a zda se nezmínila o tom, jestli má o někoho zájem. Adéla přizná, že se jí svěřila, že je poslední dobou přešlá z toho, že se s Markem nevídají tak často. Matěj pak vše vypráví bratrovi a vybízí ho k akci.
Buď to řekneš ty, nebo já
Blanka zahlédne na ulici Veroniku a skrývá se před ní za rohem. Pak vytáhne mobil a vyčte Patrikovi, že jí to ještě neřekl. Ten má spoustu výmluv, a tak mu Blanka ostře řekne, že jestli jí to ihned neřekne, udělá to ona. Veronice se sice vyhne, ale ta záhy zazvoní u jejich dveří. Zve ji dovnitř, ale Veronika odmítne s tím, že se jen přišla omluvit, že se neozývá. Musí totiž pomáhat s hlídáním Filípka, který má neštovice. Kvůli tomu ale nepřišla – chce Blanku pozvat na zítřejší rozlučku se svobodou.
Žofka přizná city
Kristýna se večer zastaví u Žofky doma a dojde řeč i na jejího tanečního partnera z poslední akce v Coolně. Žofka se jí nakonec svěří s tím, že k němu chová jisté city, ale bojí se naplno otevřít. Matouš jí ale není lhostejný a poslední dobou si často píšou a udržují pravidelný kontakt. Přizná, že jí je s ním moc fajn.
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