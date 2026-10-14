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Položte bobkový list na radiátor. Až začnete na podzim topit, provoníte si byt za 0 Kč

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Dennívýzva
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Sáček bobkového listu má v kořence skoro každá domácnost a většinou si na něj vzpomeneme jen u svíčkové nebo guláše. Jakmile v bytě naskočí topení, může ale posloužit i jinak. Pár suchých lístků dokáže pokoj jemně provonět, a když je máte doma, nestojí vás to ani korunu navíc. Aby trik fungoval a byl bezpečný, vyplatí […]
Položte bobkový list na radiátor. Až začnete na podzim topit, provoníte si byt za 0 Kč

Položte bobkový list na radiátor. Až začnete na podzim topit, provoníte si byt za 0 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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