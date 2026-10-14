Položte bobkový list na radiátor. Až začnete na podzim topit, provoníte si byt za 0 Kč

Sáček bobkového listu má v kořence skoro každá domácnost a většinou si na něj vzpomeneme jen u svíčkové nebo guláše. Jakmile v bytě naskočí topení, může ale posloužit i jinak. Pár suchých lístků dokáže pokoj jemně provonět, a když je máte doma, nestojí vás to ani korunu navíc. Aby trik fungoval a byl bezpečný, vyplatí se znát několik zásad.
Co od bobkového listu čekat
Tip s bobkovým listem se na podzim šíří internetem a občas se mu přisuzuje víc, než zvládne. Listy uvolňují příjemné bylinné aroma, které na čas přebije slabší pach, třeba po smažení ryby nebo ze sportovní tašky odložené v předsíni. Samotný zdroj zápachu však neodstraní a vzduch nevyčistí.
Pokud se nepříjemný pach vrací i po vyvětrání, koření ho jen zamaskuje a je potřeba najít jeho příčinu. Se suchým vzduchem v topné sezoně listy také nepomohou, protože vlhkost nijak nezvednou.
Základem zůstává pravidelné větrání. Když chcete pokoj jen lehce provonět, můžete osvěžovač vzduchu ve spreji nechat ve skříňce a sáhnout po bobkovém listu.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Situace Co bobkový list udělá Co dělat Slabší pach po smažení nebo ze sportovní tašky Na čas ho přebije bylinným aroma, jeho zdroj však neodstraní Sáhnout po listech místo osvěžovače ve spreji Pach, který se vrací i po vyvětrání Jen ho zamaskuje Najít příčinu zápachu Vysušený vzduch v topné sezoně Vlhkost nezvedne Řešit vlhkost zvlášť Než začnete, očichejte sáček
Síla vůně se u bobkového listu výrazně liší. Rozhoduje hlavně to, jak dlouho listy ležely v kořence a jak byly uložené. Lístky z načatého sáčku, který měsíce stál otevřený, voní jen slabě a teplo z topení na tom mnoho nezmění.
K topení proto vezměte jen listy, ze kterých je vůně cítit hned. Do běžného pokoje stačí dva nebo tři, a pokud vám to bude málo, přidejte později další. Pomůže také, když každý lístek trochu zmačkáte v dlani nebo ho přelomíte, protože porušený list pustí vůni ochotněji.
K topení se hodí jen listy, které po zmačknutí v dlani hned voní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Načatý sáček stojí za to přesypat do skleničky s těsným víčkem a schovat do tmavé a chladné spíže. Polička nad sporákem je pro koření nejhorší místo.
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Koření, kterému říkáme bobkový list, tvoří usušené listy vavřínu vznešeného, stálezeleného stromu ze Středomoří. Typickou vůni mají díky silicím, tedy směsi aromatických sloučenin, které se snadno vypařují. Největší podíl v nich mívá cineol, kterému se říká také eukalyptol, a dále třeba sabinen nebo linalool.
Aromatické sloučeniny z listů unikají pozvolna i při pokojové teplotě. Když se lístky ohřejí, děje se to rychleji, a tak u teplého topení voní znatelně víc než zavřené ve skříňce. Vlažné teplo jim úplně stačí a zapalovat je jako vonnou tyčinku nemá smysl.
Výsledek je decentní a připomíná sušené bylinky s nádechem koření, takže pokoj nezaplní tak silně jako vonná svíčka. V malé ložnici ho ucítíte brzy, ve velkém obývacím pokoji se může skoro ztratit. Roli hraje i čerstvost listů a to, jak moc topení hřeje.
Přečtěte si také: Zahrádkáři varují: chyby s listím dělá na podzim skoro každý. Na jaře pak trávník nezazelená Před prvním zatopením přijde na řadu úklid
Během léta se mezi žebry radiátoru nashromáždí prach. Pokud ho před zatopením neodstraníte, bude zbytečně zvyšovat prašnost v pokoji a zhoršovat předávání tepla do místnosti.
Před prvním zatopením je dobré radiátor zbavit prachu, který se na něm přes léto usadil. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S úklidem počkejte, až bude topení zavřené a radiátor studený na dotek, a pak postupujte takto:
Mezi žebra zajeďte štíhlým kartáčem s dlouhou rukojetí. Prach, který kartáč uvolní, hned posbírejte vysavačem. Horní hranu i boky, kam snadno dosáhnete, přejeďte navlhčeným hadříkem a nechte je oschnout. Na prostor mezi radiátorem a zdí pomůže fén, kterým prach vyfoukáte na starý ručník rozložený na podlaze. Kam misku postavit Přečtěte si také: Češi neví, že mytí syrového masa ve dřezu může být nebezpečné. Opakují stejné chyby
Listy dejte do malé misky z nehořlavého materiálu, třeba keramické, a nikdy je nepokládejte přímo na kov topení. Hasiči ve svých zásadách pro topnou sezonu připomínají, že na topné plochy nepatří hořlavé předměty a že věci v místnosti mají stát v bezpečné vzdálenosti od topidla. Misku proto postavte poblíž teplého radiátoru, například na parapet nad ním, kam od topení proudí ohřátý vzduch.
Trik je určený pro teplovodní radiátor, u přímotopu ani jiného elektrického topidla ho nezkoušejte. Listy také nikdy nezasouvejte mezi žebra nebo do útrob topení. Miska by neměla překážet termostatické hlavici ani bránit proudění teplého vzduchu.
Pozor si dejte i kvůli domácím zvířatům. Americká organizace na ochranu zvířat ASPCA řadí vavřín mezi rostliny toxické pro psy a kočky. Když zvíře listy spolkne, silice mu můžou způsobit zvracení a průjem a větší množství celých listů může ucpat trávicí trakt. Misku proto umístěte tam, kam mazlíček nedosáhne, a listy vyměňte, jakmile přestanou vonět.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/bobkovy-list-proti-zapachu-v-domacnosti-1/, https://www.arecenze.cz/clanky/internetem-se-siri-trik-s-bobkovym-listem-za-radiatorem-2026-ma-nahradit-cisticku-vzduchu-nestaci-ale-na-vsechno/, https://hzscr.gov.cz/clanek/ochrana-pozar-topna-sezona.aspx, https://www.aspca.org/pet-care/aspca-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants/bay-laurel, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6152719/, https://www.denik.cz/dum-a-byt/cisteni-radiator-topeni.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vavřín_vznešený, https://zpravy.tiscali.cz/dejte-to-na-radiator-jakmile-se-spusti-topeni-dum-bude-vonet-cele-dny-a-vzduch-bude-prijemnejsi-779086