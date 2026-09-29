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Policie se chystá na ilegální sraz tuningových aut. Přijet mají tisíce lidí z celé Evropy

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Policisté se připravují na nelegální sjezd tuningových aut z celé Evropy, který pořadatelé naplánovali na 2. října. Až tisíce účastníků mají zamířit do Česka, policie bude situaci monitorovat ve všech regionech. Na dohled nasadí vrtulník s termovizí, drony i pyrotechniky.
Policie se chystá na ilegální sraz tuningových aut. Přijet mají tisíce lidí z celé Evropy

Policie se chystá na ilegální sraz tuningových aut. Přijet mají tisíce lidí z celé Evropy

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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