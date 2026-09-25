Pohlreich dorazil do Boskovic a nestačil se divit, hvězdu dal restauraci za trest

Boskovice na Blanensku se pyšní jednou z nejzachovalejších židovských čtvrtí v celém Česku. V jejím srdci stojí restaurace Rabínův šenk. Pod svá křídla si ji před třemi lety vzal
Petr Cejpek přezdívaný Cépa.
Gastronomické zkušenosti restauratér sbíral nejen v tuzemsku, ale třeba i v Rusku. Teď se ale dostal do úzkých, o pomoc tak požádal
Zdeňka Pohlreicha a jeho pořad Ano, šéfe. Do problémů se podnik dostal v posledním roce, kuchyně mnohdy zůstávala zavřená. Hlavním tahounem se stala pizza. Zdeněk Pohlreich přijel zachránit restauraci v Boskovicích.
Rabín těžce tápe
Hlavním problémem mělo podle Cépy být servírování pokrmů. Šéfkuchař ale během krátké chvíle vycítil, že situace nebude tak jednoduchá.
„Jestli toto bude jen o platingu, tak já jsem golem," okomentoval při příjezdu na Moravu.
Restaurace na gastronoma zrovna nezapůsobila. Přivítal ho nápis pizzerie, dále zarámovaná fotka rabína, nahodilé dekorace i nejasný koncept. „
Tady rabín těžce tápe," okomentoval jídelní lístek. To připustil také sám Cépa. Na židovskou tradici lokality chtěl s týmem navázat, ale nevěděl, jak to udělat. Lasagne se zelím a černý bramborák
Pohlreich si objednal celou řadu pokrmů. Polévka dorazila studená, bramborák spálený, italské lasagne obsahovaly zelí a pizza byla nedopečená. „
Chápu, že je energetická krize, ale jíst studený žrádlo mě fakt nebaví," utrousil.
Šéfkuchař z toho, co kuchyně předvedla, nebyl vůbec nadšený. „
Takhle vaří herci, takhle se nevaří v restauraci," vysvětlil jim. Následně zjistil, že podnik žije hlavně z rozváženého poledního menu. Majitel potvrdil, že v týdnu si zákazníci dojdou možná tak na pizzu, na večeři jinak jen koncem týdne. Personál Pohlreichovi navíc prozradil, že Cépa do práce v posledních měsících moc nechodí a restaurace upadá. Mohly za to zdravotní problémy, o kterých ale zaměstnancům neřekl. Památník jako lákadlo
Přestože památník holokaustu se nachází asi třicet metrů od šenku, Cépa chtěl vybudovat další s vidinou toho, že možná přiláká návštěvníky. „
Nechci nikoho moralizovat, ale využívat oběti této hrůzy jako reklamní tahák mi prostě přijde úplně na palici," konstatoval šéfkuchař. Dodal, že podnik v tuto chvíli nemá žádný standard ani koncept.
VIDEO Oběd až na hřbitov
Při zátěžovém testu Rabínův šenk pohořel. Ještě než přišli zákazníci, Pohlreich zjistil, že Cépa radši rozváží obědy na hřbitov, než aby pracoval v kuchyni.
Za plného provozu tým příliš neobstál, nefungoval dokonce ani objednávkový systém. „
Všechno jedou ručně jak za krále Klacka," okomentoval lektor. Jídlo vydávali nahodile, maso naservírovali strávníkům syrové a na jednu stálou zákaznici nechali čekat dvě hodiny.
„Zátěžák jednoznačně dokázal, že tady panuje třistaletý duch. Jídlo je strašně staromódní, úplně bez výrazu a za nic to nestojí," zhodnotil Pohlreich a rozhodl o konci Rabínova šenku. Nový židovský nádech
V dalších dnech přišly obrovské změny. Ze zdí zmizely dekorace a lapače prachu, šéfkuchař vystěhoval i gauč. Do parády si vzal také menu, omáčky a těžké pokrmy nahradil svěžími orientálními jídly, zařadil i bezmasé varianty jako třeba humus s pita chlebem. Nabídku tak pozměnil v židovském duchu. Naservíroval také knedlík s vejcem a husími játry foie gras.
Jeden z nejtěžších dílů
Natáčení v Boskovicích Pohlreich označil za jeden z nejtěžších dílů vůbec, a to hlavně kvůli tvrdohlavosti Cépy. Následná kontrola přinesla nejedno překvapení. Z Rabínova šenku se stala Plačkova restaurace a židovská jídla místním zachutnala.
Na kuskusu s grilovanou zeleninou, falafelu i jehněčím mase si šéfkuchař pochutnal. Zjistil ale, že restauratér pořád moc do práce nechodí. Podle pracovníků sousedních podniků často v restauraci bývá pouze obsluha a kuchyň zůstává zavřená. Cépa to ale popřel.
Hvězda za trest
Hvězdu mu nakonec Pohlreich udělil. „
Dal mi dobře najíst, ale co teď... já mu tu hvězdu dám, oni mu sem začnou lidi chodit, a to pro něj bude ten největší trest za lhaní," zdůvodnil své rozhodnutí.