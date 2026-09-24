Bazény Lužánky čeká rekonstrukce. Přibude i technologie na recyklaci vodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bazény Lužánky čeká rekonstrukce. Přibude i technologie na recyklaci vody
Začátkem září přišly o domov desítky koček. Ve Velkých Pavlovicích totiž shořel rodinný dům, který zároveň...
Oprava tramvajové trati u brněnské vozovny Komín míří do finále. Cestující ale ještě čekají poslední změny...
Přestože do Vánoc zbývají přesně tři měsíce, v některých jihomoravských městech již přípravy běží v plném...
Neobvyklý pohled čeká na návštěvníky brněnské Káznice. Umělec Pavel Karous tam umístil instalaci, která...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →