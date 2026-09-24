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Bazény Lužánky čeká rekonstrukce. Přibude i technologie na recyklaci vody

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Bazény Lužánky čeká v příštích letech velká rekonstrukce. Brno plánuje opravit bazénovou vanu, modernizovat sprchy a hygienické zázemí a vybudovat nový vstup i zázemí pro wellness. Součástí projektu bude také technologie, která umožní recyklovat vodu z praní bazénových filtrů.
Bazény Lužánky čeká rekonstrukce. Přibude i technologie na recyklaci vody

Bazény Lužánky čeká rekonstrukce. Přibude i technologie na recyklaci vody

Zdroj: STAREZ - SPORT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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