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Češky přestávají kupovat pečicí papír. Nahrazují ho věcí, která vydrží roky a nestojí skoro nic

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Dennívýzva
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Kdo peče každý týden, vyhodí za rok pořádnou hromadu umaštěných archů. Řada domácností proto sáhla po omyvatelné podložce, která po pečení putuje pod kohoutek a pak zpátky na plech. Má...
Češky přestávají kupovat pečicí papír. Nahrazují ho věcí, která vydrží roky a nestojí skoro nic

Češky přestávají kupovat pečicí papír. Nahrazují ho věcí, která vydrží roky a nestojí skoro nic

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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