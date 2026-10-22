Češky přestávají kupovat pečicí papír. Nahrazují ho věcí, která vydrží roky a nestojí skoro nic

Kdo peče každý týden, vyhodí za rok pořádnou hromadu umaštěných archů. Řada domácností proto sáhla po omyvatelné podložce, která po pečení putuje pod kohoutek a pak zpátky na plech. Má ale svá pravidla a ne každá se hodí do rozpálené trouby.
Za podložku dnes dáte i méně než 70 korun
Silikonovou podložku na plech prodává například síť Action běžně za 66,90 Kč a v týdenní akci ji nedávno zlevnila i pod 50 Kč. Značkové kusy vyjdou na několik set korun. Tescoma ke své silikonové podložce dává prodlouženou záruku na tři roky. Levné bývají i tenké teflonové fólie.
Rozdíl v ceně se ovšem promítá do parametrů. Levná podložka z diskontu snese podle prodejce nejvýš 200 °C, dražší silikon obvykle zvládá 230 °C. Kdo peče pizzu na vysokou teplotu, měl by údaj zkontrolovat ještě v obchodě.
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Pod názvem podložka na pečení se v obchodech schovávají dva odlišné výrobky. Silikonová je silnější a pružná. Tvoří ji potravinářský silikon, do kterého výrobci často zalévají jemnou síťovinu ze skelného vlákna, aby podložka držela tvar. Dá se srolovat a uložit do zásuvky.
Teflonová fólie je tenká tkanina ze skelných vláken s nepřilnavým povrchem z PTFE, tedy materiálu známého z pánví. Obvykle snese až 260 °C a nůžkami ji upravíte na rozměr vlastního plechu. Údržba je u obou jednoduchá. Stačí houbička a teplá voda, a pokud to výrobce povoluje, i myčka nádobí.
Silikonovou podložku i teflonovou fólii stačí po pečení umýt houbičkou v teplé vodě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Parametr Silikonová podložka Teflonová fólie Materiál potravinářský silikon, často s výztuhou ze skelných vláken tkanina ze skelných vláken s nepřilnavým povrchem z PTFE Provedení silnější a pružná tenká Nejvyšší teplota dražší kusy obvykle 230 °C, levná podložka z diskontu podle prodejce nejvýš 200 °C obvykle až 260 °C Manipulace dá se srolovat a uložit do zásuvky nůžkami ji upravíte na rozměr plechu Cena od 66,90 Kč (Action), značkové kusy dražší levné Mytí houbička a teplá voda, myčka podle pokynů výrobce houbička a teplá voda, myčka podle pokynů výrobce Na teplotě záleží nejvíc Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky starou litinovou pánev a otočte ji. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad
Údaj o nejvyšší teplotě na obalu berte vážně. U teflonových povrchů se tím podrobně zabýval německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR). Podle jeho přehledu otázek a odpovědí se PTFE začíná rozkládat zhruba od 360 °C, kam se běžná domácí trouba při pečení nedostane. Při správném používání úřad zdravotní potíže nepředpokládá. Výjimkou je samočisticí program pyrolýza, při kterém se trouba rozpálí až na 480 °C, proto před jeho spuštěním všechny podložky a fólie z trouby vyndejte.
Opatrnost platí i venku. Teflonová fólie nepatří nad otevřený plamen plynového grilu nebo grilu na dřevěné uhlí, kde teplota může přesáhnout i 360 °C. Krájet je lepší až na prkénku, protože ostří nože nebo kovová obracečka povrch snadno naruší.
Než podložku poprvé položíte na plech
Když nová podložka po vybalení výrazně páchne, považuje to hamburská spotřebitelská poradna za varovný signál. Potravinářský silikon musí ve výrobě projít dlouhým zahříváním, při kterém se z něj odpaří zbytky škodlivých látek, a silný pach napovídá, že výrobce tuto fázi nedotáhl. Takový kus lze podle poradny reklamovat.
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Pokud je na obalu pokyn podložku před prvním použitím nahřát, dodržte ho. Německý spotřebitelský časopis Öko-Test radí podložky s chemickým pachem opláchnout a hodinu nahřívat v prázdné troubě na 200 °C. Při nákupu se vyplatí hledat označení potravinářského silikonu, v angličtině „food grade“.
Opravdu je to ekologičtější?
Pečicí papír má nepřilnavou vrstvu, nejčastěji ze silikonu, a proto nepatří do sběru papíru. Končí ve směsném odpadu. Podložka sice vydrží roky, recyklovat se ale nedá ani ona.
Hamburská poradna proto doporučuje používat jakoukoli podložku, dokud slouží. U teflonových fólií je přísnější. Jejich výroba podle ní uvolňuje do prostředí látky ze skupiny PFAS, které škodí lidem i přírodě. Nové fólie proto poradna kupovat nedoporučuje. Fólii, která už v kuchyni je, ovšem radí nevyhazovat. Nejméně odpadu ale vyprodukuje ten, kdo plech postaru vymaže tukem a popráší moukou.
Přečtěte si také: Tahle italská metoda na těstoviny zvýrazní chuť omáčky o 100 %. Češi ji vůbec neznají Nejméně odpadu podle hamburské poradny vznikne, když se plech vymaže tukem a popráší moukou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Až pečivo na podložce začne ulpívat nebo se na ní objeví trhliny a odřená místa, je čas na novou.
Zdroje: https://www.tescoma.cz/pecici-podlozka-delicia-siliconprime-40-x-30-cm-univerzalni, https://www.action.com/cs-cz/p/2511058/silikonova-pecici-podlozka-la-cucina/, https://www.bfr.bund.de/fragen-und-antworten/thema/ausgewaehlte-fragen-und-antworten-zu-geschirr-mit-antihaftbeschichtung-aus-ptfe-fuer-das-braten-kochen-und-backen, https://www.vzhh.de/themen/lebensmittel-ernaehrung/schadstoffe-lebensmitteln/weihnachtsplaetzchen-backen-butter-backmatte-backpapier, https://www.zdfheute.de/ratgeber/backpapier-ersatz-alternative-pfas-nachhaltigkeit-100.html, https://www.bosch-home.com/cz/novinky/trouby-prehled/funkce-pyrolyza, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-se-zbavuji-klasickych-pecicich-plechu-nahrada, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-prestavaji-kupovat-pecici-papir-tohle-levne-reseni-vydrzi-klidne-roky-bez-jedine-vymeny-a-funguje-mnohem-lip