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Lidé z úřadu teď obcházejí české byty a sbírají účtenky. Kdo je odmítne, přijde o 3 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Cizí člověk u dveří, který se vyptává na vaše nákupy, zní spíš […]
Lidé z úřadu teď obcházejí české byty a sbírají účtenky. Kdo je odmítne, přijde o 3 000 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 22.10.2026 03:47
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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