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Lidé z úřadu teď obcházejí české byty a sbírají účtenky. Kdo je odmítne, přijde o 3 000 Kč

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Cizí člověk u dveří, který se vyptává na vaše nákupy, zní spíš […]
Lidé z úřadu teď obcházejí české byty a sbírají účtenky. Kdo je odmítne, přijde o 3 000 Kč

Lidé z úřadu teď obcházejí české byty a sbírají účtenky. Kdo je odmítne, přijde o 3 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 03:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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