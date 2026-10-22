Na italské Ischii vaří místní vejce v přírodních tůních u moře. Vstup je zdarma, teplotu řídí sopka pod ostrovem

National Geographic letos oba ostrovy zařadil do výběru nejregenerativnějších evropských ostrovních úniků. Důvod je prostý: Ischia i Ikaria nabízejí wellness, který nevznikl v projektové kanceláři, ale jako přímý důsledek vulkanického podloží, staletých zvyklostí a rytmu, v němž místní obyvatelé prostě žijí. Zatímco lifestylové magazíny obě destinace často slévají do jednoho balíčku „ostrovy zdraví“, ve skutečnosti stojí každá na jiném principu. Ischia vsází na geologii. Ikaria na demografii. A právě ten kontrast stojí za prozkoumání. Vulkán pod nohama: proč je Sorgeto na Ischii zdarma a Poseidon za 1 250 korun
Na jižním pobřeží Ischie, nedaleko městečka Forio, se skalnatá zátoka Sorgeto proměňuje v přírodní termální koupaliště. Žádný turniket, žádné lehátko, žádný ceník. Vulkanicky ohřátá voda tu prostupuje mořským dnem a mísí se se slanou vodou Tyrhénského moře. Výsledkem jsou kapsy o různé teplotě: v některých se dá příjemně povalovat, v nejteplejších si odvážnější skutečně uvaří vejce natvrdo.
Teplota kolísá doslova po metrech. Termální vývěry na Ischii obecně dosahují 25 až 85 °C, takže v Sorgetu záleží na tom, kam si člověk sedne. Právě tahle nepředvídatelnost tvoří jádro zážitku: koupající se sami hledají ideální poměr horkého pramene a chladnějšího moře.
Kontrast s komerčními termálními parky na stejném ostrově je markantní:
Sorgeto Negombo Poseidon Vstupné zdarma 1 375–1 750 Kč cca 1 250 Kč Bazény přírodní skalní tůně 11 řízených bazénů 20 bazénů + sauna Zázemí žádné lehátka, pláž, služby lehátka, pláž, restaurace Charakter syrovost vulkánu komfortní zahradní park největší wellness areál ostrova
Negombo i Poseidon čerpají ze stejného hydrotermálního systému, jen ho zarámují do řízeného provozu. Sorgeto zůstává volně přístupné právě proto, že tu chybí provozovatel; pobřeží patří přírodě a přístupu po skalních schůdcích. Trojnásobek devadesátníků: co demografové skutečně zjistili na Ikarii
Přesunout se z italského vulkánu na řecký ostrov v Egejském moři znamená přejít od geologie k lidskému tělu. Ikaria získala v roce 2008 certifikaci takzvané Modré zóny, oblasti s mimořádně vysokým podílem dlouhověkých obyvatel. Demografická validace ukázala přibližně trojnásobnou koncentraci lidí ve věku nad devadesát let oproti řeckému celostátnímu průměru.
Studie zaměřená na 71 žijících devadesátníků v obcích Raches a Evdilos přinesla konkrétní čísla, která vysvětlují víc než jakýkoli marketingový slogan:
78 % dotázaných vídalo rodinu, přátele nebo sousedy každý den. 72 % vykazovalo střední až vysokou pohybovou aktivitu. Medián denního sezení činil pouhých 60 minut u žen a 90 minut u mužů. 96,4 % konzumovaného vína pocházelo z místní produkce. Skóre adherence ke středomořské stravě dosáhlo 34,5 bodu z 55.
Klíčové zjištění: žádný jednotlivý faktor dlouhověkost nevysvětluje. Funguje souhra, lokální strava bohatá na zeleninu, mořské plody a divoké antioxidačně cenné byliny, přirozený každodenní pohyb po kopcovitém terénu, minimální sedavost a mimořádně husté sociální vazby udržované pravidelnými komunitními slavnostmi zvanými panigiria. Právě tato provázanost odlišuje ikarský model od izolovaných wellness intervencí.
VIDEO Horké prameny s radonem a pomalý ostrovní takt
Ikaria disponuje i vlastním geotermálním bohatstvím.
Oficiální ostrovní přehled eviduje prameny o teplotách 31 až 58 °C: pramen Cave dosahuje 52,8 °C, Pamfyli 52,4 °C a Thermo dokonce 58,7 °C. Voda obsahuje radon, což některé hypotézy spojují s příznivým zdravotním účinkem v nízkých dávkách. Studie populace nad 90 let ovšem výslovně dodává, že tento efekt zůstává neprokázaný a kontroverzní.
Zajímavější než samotné prameny je způsob, jakým je místní využívají. Koupání v termální vodě tu funguje jako součást denního režimu, podobně jako odpolední káva nebo večerní procházka. Žádný wellness program, žádná rezervace, prostě rituál zabudovaný do běžného dne.
Cesta z Prahy: dvě trasy, dva rozpočty
Na oba ostrovy vedou relativně přímočaré trasy. Na Ischii se dostanete přes Neapol, kam z Prahy létají přímé spoje, a odtud trajektem nebo hydrofoilem. DER Touristik CZ měl v nabídce na léto 2026 týdenní pobyt s odletem z Prahy od 18 990 Kč, k čemuž se připočítá nulové vstupné do Sorgeta.
Ikaria vyžaduje o krok víc. Z Prahy existuje přímé spojení na Samos, odkud pokračujete trajektem. Alternativou je přestup přes Athény. Ostrov zůstává méně masový než nejpopulárnější řecké destinace, což se odráží v omezenější nabídce balíčkových zájezdů, ale kompenzuje to menší komercializace a autentičtější ubytování: malé rodinné penziony, taverny s lokální kuchyní, vinaři typu Afianes, kde se ochutnává víno z těch samých hroznů, které pijí zdejší devadesátníci.
Proč nejcennější regenerace nevzniká v katalogu
Na Ischii prodává největší termální park Poseidon sen o dlouhověkosti úplně stejně jako vědecké studie na Ikarii, jen jiným jazykem. Resort mluví o hydroterapii a minerálních látkách, výzkumníci o sociálních vazbách a středomořské dietě. Obě vyprávění míří ke stejnému bodu: regenerace, která skutečně funguje, bývá zakořeněná v místě. V geologii, která ohřívá moře. V kopci, po kterém devadesátiletá žena stoupá ke svému domu. Ve víně, které vypěstoval soused.
Přenositelné principy existují: středomořsky laděná strava, každodenní přirozený pohyb, silné mezilidské vazby, méně sezení. Ale ostrov jako kontext, ve kterém to všechno drží pohromadě, si do kufru zabalit nelze.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková