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Na italské Ischii vaří místní vejce v přírodních tůních u moře. Vstup je zdarma, teplotu řídí sopka pod ostrovem

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V zátoce Sorgeto na Ischii si místní vaří vejce přímo v moři. Na Ikarii sedí devadesátníci u stolu s rodinou každý den. Dva středomořské ostrovy, dva odlišné recepty na totéž, regeneraci, kterou žádný hotelový resort nedokáže napodobit.
Na italské Ischii vaří místní vejce v přírodních tůních u moře. Vstup je zdarma, teplotu řídí sopka pod ostrovem

Na italské Ischii vaří místní vejce v přírodních tůních u moře. Vstup je zdarma, teplotu řídí sopka pod ostrovem

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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