Misku s vodou vedle jídla kočka ignoruje instinktivně. Stačí ji přesunout a začne pít dvakrát víc

Dvojmiska z obchodu vypadá prakticky: jídlo vlevo, voda vpravo, všechno na jednom místě v kuchyni. Pro kočku jde ale o jeden z nejméně lákavých způsobů, jak se napít. Felinologické organizace se v radě shodují: dvojmisku zrušte, vodu postavte do samostatné nádoby pár kroků od krmení, daleko od záchodku a na klidné místo, kde nedupe celá rodina. Zabere to pět minut a nestojí to ani korunu. Celá změna navíc funguje jako jednoduchý domácí test. Pokud kočka začne k nové misce chodit častěji, nebyla vybíravá. Jen měla vodu tam, kde jí to nedávalo smysl.
Proč kočka obchází vodu u granulí: pouštní instinkt a strach z kontaminace
Předkové dnešních domácích koček žili v poušti a většinu tekutin získávali z ulovené kořisti. Proto domácí kočky pijí méně než psi a jejich ledviny umějí vytvářet velmi koncentrovanou moč. Tak to popisuje průvodce organizace
International Cat Care. Žízeň se u nich ozývá tišeji a člověk ji snadno přehlédne.
S tím souvisí i druhý zvyk. Ve volné přírodě nebývá napajedlo tam, kde šelma porcuje úlovek. Český překlad materiálu britské organizace Cats Protection, který zveřejnil útulek Na ZdaBoři, oddělení krmení a pití vysvětluje evolučním vývojem. Kočka se tak chránila před vodou znečištěnou zahnívajícími zbytky kořisti.
Royal Canin Academy volí opatrnější formulaci: preference vody vzdálenější od krmení „může odrážet“ původní chování koček. Závěr je ale stejný: kočky obecně dávají přednost pítkům, která stojí mimo místo, kde jedí.
Ve dvojmisce navíc do vody padají drobky granulí a pach krmiva se mísí s tím, co má být čerstvé. Kočičí čich je citlivý a mazlíček si takovou kombinaci zapamatuje. Mnoho majitelů pak mluví o kočce, která „nepije“. Ve skutečnosti jen odmítá konkrétní nabídku.
Podle nás je přesun misky nejlevnější zásah s potenciálně velkým účinkem. Odstraní hned několik kočičích výhrad najednou: pach jídla, obavu ze znečištění, rušný kout, zranitelnou pozici u zdi i soupeření o zdroj v domácnosti s více zvířaty. Podle britského průvodce Vet Professionals bude kočka pít víc, když jídlo a voda stojí odděleně. Žádný z dohledaných zdrojů ale neuvádí konkrétní násobek. U některých koček může být rozdíl výrazný, u jiných skromnější.
Kam s miskou na vodu: mapa bytu, kterou kočka ocení
Odborné návody nedávají přesné centimetry, spíš pravidla. Když je spojíte dohromady, vychází z nich praktický plán:
Odděleně od jídla. Ve stejné místnosti je to v pořádku, těsné sousedství ne. Dvojmisky International Cat Care výslovně nedoporučuje. Pokud to byt dovolí, počítejte orientačně s metrem či dvěma. Jde o naši praktickou dedukci, oficiální veterinární norma to není. Daleko od toalety. Na tom se shodují zahraniční felinologové i Veterinární klinika Krnov. V jejích radách pro spokojený kočičí život stojí doporučení mít vodu a jídlo zvlášť a pokud možno daleko od záchodku. Mimo rušné zóny. Žádné průchozí dveře, pračka, myčka ani chodba, kudy běhají děti. Ne ke zdi a do rohu. Materiál Cats Protection radí nechat misku aspoň půl metru od stěny. Kočka při pití sleduje okolí a nerada stojí zády do místnosti. Přístup z více stran. Kočka by měla mít kudy odejít, kdyby se něco dělo.
U většího bytu se vyplatí přidat další napajedla. International Cat Care doporučuje alespoň jednu misku na každém patře a celkově o jednu víc, než kolik máte koček. Dvě kočky tedy potřebují aspoň tři zdroje vody. Důvodem je i sociální tlak. Cornell Feline Health Center upozorňuje, že spory mezi kočkami nebo se psem mohou slabšímu zvířeti zablokovat cestu k vodě.
Kočky nemají rády náhlé změny. Novou misku proto přidejte, ale tu původní zatím nechte stát a odeberte ji až po několika dnech. Studie s různými typy napajedel počítala se sedmidenním zvykáním a teprve potom dva týdny sbírala data. Tento rytmus se hodí i doma: efekt sledujte týden až dva a nehodnoťte ho po prvním odpoledni.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Keramika, sklo, nebo fontánka? Miska rozhoduje o každém doušku
Na umístění záleží nejvíc, ale samotná nádoba může pitný režim podpořit, nebo mu naopak házet klacky pod nohy. Kočičí vousky, odborně vibrisy, jsou velmi citlivé. Pokud se při pití otírají o okraje úzké misky, je to pro kočku nepříjemné. International Cat Care proto radí volit širokou, mělkou nádobu a plnit ji až po okraj.
Materiál Výhody Slabiny Keramika těžká, stabilní, snadno se myje může se odštípnout Sklo neutrální chuť i pach křehkost Kov odolný, hygienický může být hlučný, studený a odrážet světlo Plast levný a lehký poškrábe se a v rýhách se drží bakterie
Royal Canin Academy ve svém dotazníkovém šetření jasnou obecnou preferenci materiálu nenašla. Zato zjistila, že více než 80 % koček dostává vodu v misce. Když měly na výběr misku i fontánku, většina zvolila misku. Téměř 60 % koček navíc majitelé přistihli, jak pijí z konve, květináče nebo ze sklenice na stole. I to o něčem vypovídá. Kočka hledá vodu, která jí sedí, a k té oficiální často chodí až jako k náhradě.
Fontánky lákají majitele víc než kočky. Studie v časopise Journal of Feline Medicine and Surgery sledovala 14 zdravých koček a mezi stojatou, cirkulující a padající vodou nenašla v průměrném denním příjmu významný rozdíl. Tři kočky však měly k jednomu systému výraznou náklonnost. Fontánka se tedy vyplatí vyzkoušet, jen od ní nečekejte zázrak.
Cenově vychází první krok skoro zadarmo. Keramickou misku seženete na Alze od 64 Kč, na Zoohitu běžné kusy začínají kolem 69 až 92 Kč a designové varianty se pohybují zhruba do 245 Kč. Fontánky stojí od přibližně 519 Kč do 2 299 Kč za modely typu Petkit Eversweet. Misky a fontánky prodává i e-shop známého kočičího behavioristy Jacksona Galaxyho, moderátora pořadu Peklo s kočkou, a to v kategorii pelíšků a misek. Rady k umístění vody tam ale nenajdete. Ty dodávají veterinární a felinologické organizace.
Kolik vody kočka potřebuje a kdy zpozornět
Cornell Feline Health Center i síť klinik VCA uvádějí orientačně zhruba 50 ml na kilogram tělesné hmotnosti denně. Čtyřkilová kočka tak potřebuje kolem 200 ml, včetně vody z krmiva. České e-shopy počítají střídměji, Zoohit s 30 až 40 ml na kilogram a Alza se 40 ml. Hodně záleží na stravě. Konzervy a kapsičky obsahují podle Cornellu nejméně 75 % vlhkosti. Kočka krmená mokrou stravou proto může nechávat misku skoro nedotčenou, a přesto jí tekutiny nechybějí.
Skutečný příjem změříte jednoduše. Ráno nalijte odměřené množství, za 24 hodin zbytek přelijte do odměrky a rozdíl si zapište. U více misek výsledky sečtěte. U více koček je individuální měření prakticky nemožné.
Nízký příjem vody může přispívat k dehydrataci. Svou roli hraje i u potíží s močovým měchýřem, močovými kameny, ledvinami nebo cukrovkou. Varovné signály podle Cornellu:
netečnost a slabost, nechutenství, suché nebo lepkavé dásně, snížená pružnost kůže (u starších koček může klamat), v těžších případech vpadlé oči.
Pokud kočka ani po přesunutí misky nepije, zkuste víc napajedel, širokou keramickou nádobu, denní výměnu vody, postupně fontánku nebo mokré krmivo. Když se přidá zvracení, průjem, nápadně časté močení nebo naopak žádné, patří kočka k veterináři. Vodu stříkačkou do kočky násilím nelijte. International Cat Care před tím varuje kvůli stresu a riziku vdechnutí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková