Kdo nechá zeleninu v pytli místo v přepravce, přijde o polovinu úrody do února. Vrstva písku udrží mrkev i celer svěží celou zimu

Říjnové odpoledne, sklizeň 2026 je doma a sklep se plní. Nejrychlejší postup je nasypat brambory do igelitového pytle, mrkev hodit k nim a zavřít dveře. V únoru 2027 pak přichází odměna v podobě mazlavého dna, sladkého pachu a třídění, při kterém mizí podstatný kus zásob. Přitom stačí úrodu rozdělit podle toho, co která plodina potřebuje. Mrkev, celer, petržel a červená řepa chtějí tmu, teplotu do 4 °C a lůžko z vlhkého písku. Brambory chtějí tmu, zhruba 4 až 8 °C a dřevěnou bednu nebo přepravku, ve které vrstva hlíz nepřesáhne 30 až 40 centimetrů. Prošli jsme české zahrádkářské příručky, odborný text z obecního zpravodaje i doporučení univerzitní poradenské služby z Oregonu. Výsledkem je sezonní návod od sklizně až do konce zimy.
Proč brambory v igelitovém pytli prohrávají ještě před Vánoci
Čerstvě vykopaná hlíza obsahuje kolem 80 % vody a dýchá dál i ve sklepě. V neprodyšném igelitu se tato vlhkost sráží na stěnách obalu a stéká zpátky na slupky. Vzduch uvnitř stojí, povrch hlíz zůstává mokrý a houby i bakterie dostávají ideální prostředí. Praktické návody před igelitovými pytli varují právě kvůli kondenzaci.
Druhým problémem je tlak. V plném pytli spočívá celá váha na spodních kusech. Odřené a pomačkané hlízy hnijí jako první a hniloba se odtud šíří vzhůru, aniž by si toho kdokoli všiml. Do zavřeného pytle totiž nikdo nenahlíží.
Přepravka dokáže všechna tři rizika zmírnit najednou. Vzduch proudí mezi latěmi, vlhkost odchází, nízká vrstva nedeformuje spodní hlízy a nahnilý kus odhalíte jediným pohledem. Poradenská služba
Oregonské státní univerzity doporučuje dobře větrané nádoby nebo perforované obaly, tedy cokoli, co dýchá.
Stejný zdroj radí ještě jeden krok, na který se doma často zapomíná: hojivé období. Brambory mají po sklizni strávit 7 až 10 dní v tmavém a větraném prostoru s mírnou teplotou a vysokou vlhkostí, aby se drobná poranění zacelila. Český odborný text Jaroslava Roda počítá dokonce zhruba s měsícem a následným přetříděním. Teprve pak se teplota postupně snižuje.
Tma je stejně důležitá jako vzduch. Na světle hlízy zelenají a hromadí glykoalkaloidy. Zelené zbarvení způsobuje neškodný chlorofyl, jenže signalizuje, že stoupl i obsah solaninu. Podle webu
Bezpečnost potravin obsahují běžné brambory 2 až 15 mg solaninu na 100 gramů, za toxickou hranici se považuje hodnota nad 20 mg. Tomáš Moravec z Ústavu experimentální botaniky AV ČR pro Blesk vysvětlil, že rostlina se tímto způsobem brání sežrání a nejvíce toxinu se ukládá v zelených částech. Evropský úřad pro bezpečnost potravin mezi příznaky otravy uvádí nevolnost, zvracení a průjem. Výrazně zelené hlízy proto do hrnce nepatří. Vlhký písek, tichý strážce mrkve, celeru i petržele
Kořenová zelenina trpí opačným neduhem než brambory. Ve vzdušné přepravce rychle ztrácí vodu, mrkev vadne, petržel ztrácí pevnost a celer pod slupkou svraští. Vlhký písek kolem kořenů udržuje stálé mikroklima a zpomaluje odpařování. Navíc odděluje jednotlivé kusy od sebe, takže se nákaza z jednoho kořene nepřenáší na sousední tak snadno jako v hromadě.
Postup zvládne každý:
Sklízejte zdravé a vyzrálé kořeny bez mechanického poškození. Odstraňte nať, zeleninu nemyjte, jen jemně setřeste zeminu. Vyřaďte prasklé, nahnilé a poraněné kusy, ty rovnou zpracujte. Na dno bedny nasypte asi 5 cm vlhkého písku. Kořeny pokládejte tak, aby se navzájem nedotýkaly. Zasypte je pískem a podle potřeby přidejte další vrstvu. Bednu uložte do chladu a tmy, ideálně na 0 až 4 °C. Během zimy písek kontrolujte a v případě potřeby ho lehce zvlhčete.
Správná vlhkost odpovídá vyždímané houbě. Stisknutý písek drží tvar, voda z něj ale nevytéká. Suchý písek kořeny nezachrání před vysycháním, přemokřený zase podporuje hnilobu. Zahrádkáři zdůrazňují i čistotu: písek používaný opakovaně může přenášet choroby. Po sezoně ho stačí rozprostřít v tenké vrstvě na slunce, ultrafialové záření ho z velké části vydezinfikuje. Případně ho jednou za rok vyměňte.
Celer sklízejte co nejpozději, ale dřív, než přijde vlhké a mrazivé počasí. Fyziologicky přezrálé kořeny s mikrotrhlinami se do bedny neukládají vůbec. Cibule a česnek tvoří výjimku: vlhký písek jim škodí, potřebují sucho a průvan.
Zdroj fotografie: : Freepik Kolik stojí písek do beden v českých obchodech
Na zásoby pro běžnou domácnost postačí pytlovaný písek do pískoviště nebo jemný křemičitý písek z hobby marketu. K 19. 10. 2026 jsme zjistili tyto ceny:
Prodejce Produkt Cena Cena za kg Hornbach písek do pískoviště AGRO, 15 kg 79 Kč 5,27 Kč Hornbach písek do pískoviště 0,1 až 0,8 mm, 25 kg 99 Kč 3,96 Kč Hornbach big bag, 1 000 kg 2 915 až 2 995 Kč asi 2,92 až 3,00 Kč OBI křemičitý trávníkový písek AGRO, 25 kg 179 Kč 7,16 Kč
Ceny se liší podle prodejny i data nákupu. Každopádně jeden pětadvacetikilový pytel za stokorunu vyjde levněji než kilo mrkve, které by v únoru skončilo v kompostu. Přepravka, písek a chlad podle nás představují nejlevnější pojistku, jakou si zahrádkář může pořídit.
Panelákový sklep, balkon, nebo krecht na zahradě
Kdo bydlí v novostavbě nebo paneláku, má to obtížnější. Moderní sklepy bývají kvůli betonu, oknům a technickému zázemí teplé a suché, tedy pravý opak toho, co zelenina potřebuje. Zahrádkáři v takovém případě doporučují spíš izolovanou nádobu na balkoně. Starší zděný sklep rodinného domu nabízí stabilnějších 5 až 10 °C a vyšší vlhkost, což je pro bedny s pískem výhoda.
Majitelé zahrady si mohou postavit krecht. Podle návodu OBI vyhloubíte na vyvýšeném a suchém místě jámu hlubokou 40 až 50 centimetrů a vyložíte ji pletivem proti hrabošům. Na dno přijde 10 cm písku, do něj zelenina, nahoru alespoň 20 cm slámy a přes ni textilie. Ve větším krechtu by se teplota měla držet mezi 2 a 8 °C a je potřeba ho větrat. Jámu připravte na podzim po sklizni, ještě před příchodem trvalejších mrazů. Jakmile venkovní teplota klesne pod 4 °C, zakryjte ji prkny a slámou.
Krecht věrně napodobuje přirozený chlad. Sklep s bednami zase umožňuje snadnější průběžnou kontrolu. Pokud dáváte přednost sklepu, hlídejte sousedství: jablka uvolňují etylen, který urychluje dozrávání zeleniny a mrkvi dodává hořkou chuť. Ovoce proto ukládejte zvlášť.
Kontrola každé dva až tři týdny rozhodne o únoru
I dokonale uložená úroda potřebuje dohled. Národní katalog doporučuje přepravky prohlížet jednou za dva až tři týdny, v teplejším sklepě ještě častěji. Vyřazujte měkké, mokvající, plesnivé, zapáchající a výrazně scvrklé kusy, u brambor navíc zelené a silně naklíčené hlízy. Každý zapomenutý nahnilý kořen se stává ohniskem, ze kterého se hniloba šíří na celou bednu.
Když teploměr ve sklepě ukazuje víc než 4 °C, existuje několik řešení:
přesuňte zásoby do nejchladnějšího kouta, větrejte za chladných nocí, snižte vrstvu brambor v přepravkách, část úrody přemístěte na balkon do izolované nádoby nebo do krechtu.
Opačný extrém také škodí. Pod hranicí zhruba 3 °C brambory přeměňují škrob na cukr a sládnou, proto lednice dlouhodobému skladování hlíz nesvědčí. Kořenová zelenina naopak snese i teploty kolem nuly, odborný text pro dlouhodobé skladování uvádí 0 až 1 °C při vlhkosti 80 až 90 %.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková