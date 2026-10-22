Plechová skříňka s červeným křížem visela za socialismu v každé kuchyni. Dnes se na Aukru prodává za tisíce korun

Plechová dvířka s červeným křížem, uvnitř zrezivělé přihrádky, na zadní stěně stopy po hřebíku, kterým desítky let držela nad kuchyňskou linkou. Takhle vypadá typický nález z české chalupy, dílny nebo sklepa, který se v létě 2026 proměňuje v překvapivě živý sběratelský segment. Na Aukru se ke konci srpna nabízejí desítky kusů, od prostých retro skříněk za dvě stovky až po zdobené starožitné exempláře za bezmála tři tisíce. Kdo má doma tu správnou, drží v rukou víc než kus plechu nebo dřeva. Drží kousek normalizované československé každodennosti, po které roste poptávka.
Proč měla lékárničku skoro každá domácnost
Představa, že nástěnná skříňka s křížem patřila do povinné výbavy každé rodiny, koluje mezi pamětníky dodnes. Skutečnost je o něco složitější. Československá oborová norma ON 84 6635 definovala tři typy nástěnných lékárniček. Typ 1 byl určen právě pro domácnost, typy 2 a 3 pak pro podniky, školy, obchody či zotavovny. Povinnost vybavit pracoviště lékárničkou a pravidelně ji doplňovat šla doložit snadno; u soukromých bytů a rodinných domů se ovšem jednalo spíš o hluboce zakořeněný zvyk než o zákonný příkaz.
Norma přitom nebyla žádná formalita. Podle
odborné studie v České a slovenské farmacii obsahovala standardizovaná lékárnička sedmnáct léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek, jejichž složení schvalovalo ministerstvo zdravotnictví. Úpravy mohly vznikat ve spolupráci s místním lékařem. Výsledkem byl předmět, který měl jasně daný účel, rozměr i obsah, a právě tahle normovaná identita z něj dnes dělá sběratelsky čitelný artefakt.
Pikantní detail: zatímco generace našich rodičů věšela lékárničku nad sporák nebo vedle dřezu,
Česká lékárnická komora dnes kuchyň výslovně označuje za nevhodné místo kvůli teplotě a vlhkosti. Dobový praktický návyk se tedy rozchází se současným farmaceutickým doporučením. Kolik stojí stará lékárnička na Aukru v létě 2026
Cenová mapa je překvapivě rozvrstvená. Prošli jsme aktivní i uzavřené aukce k 30. srpnu 2026 a výsledek ukazuje čtyři zřetelná patra:
Cenové patro Typický kus Orientační cena Spodní Jednoduchá retro skříňka, menší rozměr, bez výrazných detailů 199–339 Kč Střední Plechová skříňka v původním stavu, nečištěná patina kolem 700 Kč Vyšší střed Zachovalá dřevěná lékárnička s funkčními dvířky 867–1 000 Kč Horní Zdobená starožitná varianta, velký formát, funkční zámek 1 890–5 900 Kč
Na spodním konci najdeme retro skříňku o rozměrech 40 × 30 × 20 cm za 199 Kč. O patro výš se drží plechová lékárnička za 700 Kč, jejíž prodejce v popisu zdůrazňuje nečištěný povrch a původní stav, a výslovně nabízí zaslání do zahraničí. Vrchol aktuální nabídky tvoří starožitná dřevěná závěsná lékárnička s ručně malovaným motivem anděla za 2 800 Kč.
A pak je tu ten zmíněný rekord: velká starožitná závěsná lékárnička s funkčním zámkem, prodaná v listopadu 2025 za 5 900 Kč. Jeden kupec, žádné váhání.
Ovšem pozor, trh funguje oběma směry. Dřevěná lékárnička s původním obsahem v nálezovém stavu skončila v květnu 2026 bez jediného příhozu na 867 Kč. Jiný plechový kus zůstal viset za 150 Kč a nikdo ho nechtěl. Vystavená cenovka sama o sobě nic nezaručuje.
Jana Šrámčíková / VědaŽivě Co odlišuje stokorunový kus od tisícového pokladu
Samotný červený kříž na dvířkách cenu nevytváří. Rozhoduje souběh několika vlastností, které se v aukčních popisech opakují s železnou pravidelností:
Čitelný původ – kus musí na první pohled vypadat jako lékárnička, ne jako anonymní přetřená bedýnka. Jakmile zmizí dobová identita pod vrstvou nového laku, mizí i sběratelský zájem. Materiál a řemeslo – dřevěné varianty s dekorativním zpracováním mívají vyšší strop, plechové zase přitahují fanoušky industriálního stylu. Materiál sám ale nestačí; rozhoduje provedení. Rozměr – kompaktní kusy kolem 35 cm se pohybují ve stovkách, zatímco velké exempláře sahající k 70 cm výšky skáčou do tisíců. Funkční mechanika – panty, dvířka, zámek s klíčkem. Každý fungující detail přidává hodnotu. Patina místo renovace – nečištěný povrch s přirozeným opotřebením prodejci výslovně zdůrazňují jako přednost. Paradoxně: čím méně se s kusem dělalo, tím víc stojí.
Prakticky řečeno, zdobená dřevěná lékárnička s andělským motivem za 2 800 Kč splňuje všechny body najednou. Obyčejná skříňka z osmdesátých let za 339 Kč nesplňuje skoro žádný.
Proč se z vyhozeného haraburdí stává hledaný artikl
Mechanismus je prostý a opakuje se napříč celým retro segmentem. Jakmile předmět ztratí každodenní užitkovost, začne se obchodovat jeho vizuální identita, příběh a dobová atmosféra. Lékárničky v tomhle vynikají, mají okamžitě rozpoznatelný symbol, kompaktní formát vhodný k zavěšení na zeď a hodí se jako dekorace do chalupy, dílny nebo hipsterského interiéru.
Přidejte k tomu generační posun. Lidé, kteří tyto skříňky pamatují z dětství, dnes mají kupní sílu i nostalgii. A mladší ročníky v nich vidí autentický designový objekt, který se nedá nahradit replikou z hobby marketu.
Zahraniční zájem zatím zůstává okrajový, těžiště trhu leží v Česku a na Slovensku. Někteří prodejci nicméně počítají s mezinárodním odesláním a v popisech používají anglické označení „czechoslovakia“; u esteticky výraznějších nebo starších kusů se občas ozve kupec ze zahraničí.
Jak poznat, jestli ta vaše stojí za prodej
Kdo najde na půdě nebo v garáži závěsnou skříňku s křížem, měl by si před vystavením na Aukro položit šest otázek:
Zachoval se původní povrch bez novodobého přemalování? Je na první pohled jasné, že jde o lékárničku? Fungují dvířka, panty, případně zámek? Překračuje rozměr alespoň 40 cm na výšku? Má neobvyklý dekor, řezbářský detail nebo zajímavé kování? Znám její původ, tedy chalupu, dílnu či konkrétní domácnost?
Čím víc kladných odpovědí, tím výš se kus může vyšplhat. Při fotografování se vyplatí zachytit čelo, interiér, panty, zámek, zadní stěnu i případný kříž. Přesné rozměry a poctivý popis původu odliší seriózní nabídku od stovek anonymních inzerátů.
U zajímavějších exemplářů doporučujeme aukční formát, konkurence příhozů dokáže cenu vyhnat nad očekávání. U běžných kusů naopak příliš ambiciózní startovní částka vede k tomu, co ukazují data: skříňka visí týdny bez zájemce.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková