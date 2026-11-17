Dne 4. července 1989 se sovětský pilot po ztrátě tahu katapultoval nad Polskem. Jeho MiG-23M přeletěl obě tehdejší německé republiky a Nizozemsko. Americké F-15 ho dostihly, ale let skončil nárazem do domu v Belgii, kde zahynul jeho obyvatel.
Americká stíhačka se přiblížila natolik, že pilot viděl do kabiny sovětského letounu. Chyběl průhledný překryt a uvnitř nikdo neseděl. Radary přitom zachytily MiG už před vstupem do vzdušného prostoru NATO, řekl tehdy mluvčí Pentagonu. Jeho vyjádření přinesla
dobová zpráva Associated Press. MiG po katapultáži začal znovu stoupat
Plukovník Nikolaj Skuridin odstartoval krátce po deváté z letiště Bagicz u Kołobrzegu na polském pobřeží Baltu. Měl před sebou cvičný let v jednomístném MiGu-23M, kterému NATO říkalo Flogger-B. Právě variantu M uvádí
polská rekonstrukce nehody.
Krátce po vzletu letoun ztratil tah. Podle
historika Gilese Scott-Smithe vypadlo přídavné spalování, které při vzletu zvyšovalo tah motoru. Skuridin se katapultoval ve výšce kolem 150 metrů a na padáku se snesl na zem. Při potížích tak nízko nad zemí má pilot na rozhodnutí jen krátkou chvíli. Dobře to ukazuje i příběh raného Starfighteru a jeho vystřelovacího sedadla. Přístrojová deska jednomístného MiGu-23 na výukovém stroji moskevské letecké univerzity MATI. V takové kabině byl pilot při potížích po vzletu sám.
Po katapultáži měl motor znovu dost tahu ke stoupání a letoun udržela ve stabilním letu jeho řídicí soustava. Polská rekonstrukce popisuje návrat otáček. Davies a Dildy v knize
F-15 Eagle Engaged líčí motor, který dál běžel s nižším tahem. Také americký F-106 pokračoval po katapultáži bez pilota. V Montaně v roce 1970 nakonec dosedl na pole.
https://www.zbrojopis.cz/neviditelny-bombarder-b-21-raider-prvni-shod-vyzbroje-test/
Přes železnou oponu
MiG zamířil z Polska nad Německou demokratickou republiku. Hranici mezi NDR a Spolkovou republikou Německo překročil v
9.42 místního času. Tady se dostal z prostoru Varšavské smlouvy do prostoru Severoatlantické aliance. Přehled NATO k rozdělenému Německu.
Bagicz v Polsku → NDR → západní Německo → Nizozemsko → Bellegem v Belgii. Přerušovaná čára na orientační mapě celé trasy s tehdejšími hranicemi spojuje místo vzletu s místem pádu. Dobová mapa agentury AP ukazuje podrobněji západní část letu a odhadnutý úsek v západním Německu výslovně označuje čárkovaně.
Z nizozemského Soesterbergu vzlétli kapitáni J. D. Martin a Bill Murphy z americké 32. taktické stíhací letky. MiG dostihli zhruba čtvrt hodiny po přeletu vnitroněmecké hranice, uvedl tehdy mluvčí nizozemského letectva.
Dobové vydání deníku Amigoe a nizozemské Národní vojenské muzeum. F-15C Eagle na slovenském leteckém dni v roce 2015. Dvojice stíhaček stejné varianty v červenci 1989 vzlétla k MiGu ze Soesterbergu. Piloti při klesání odhadovali, zda MiG doletí k Lille
Mluvčí velitelství NATO Michael Gannon po nehodě popsal, že spojenci doufali v přelet nad Severní moře. Tam by sestřel méně ohrozil lidi na zemi. MiG nad Nizozemskem stočil kurz k jihu a pokračoval do Belgie.
Dobová zpráva s Gannonovým vyjádřením.
Podle Murphyho pozdější vzpomínky dostala dvojice během klesání podmíněné povolení zasáhnout, pokud by střelba znamenala menší riziko pro lidi na zemi. Piloti se domluvili, že MiG sestřelí před Lille, pokud usoudí, že k městu doletí. Když podle rychlosti klesání odhadli, že stroj dopadne ještě před ním, palbu nezahájili.
Murphyho svědectví z knihy F-15 Eagle Engaged.
https://www.zbrojopis.cz/belgicka-puska-fn-fal-britska-l1a1-slr-studena-valka/
Podle belgického ministerstva obrany MiG narazil do domu v
10.37, tedy 55 minut po vstupu do západoněmeckého vzdušného prostoru. Před pádem mu podle dobové zprávy citované v edici německých diplomatických dokumentů došlo palivo. U Kortrijku, mezi Bellegemem a Kooigemem, zahynul Wim Delaere. Skuridinův stroj podle historika Scott-Smithe urazil zhruba 900 kilometrů. Belgická historická studie a místní zpráva o místě dopadu.
Belgický ministr zahraničí Mark Eyskens si předvolal sovětského velvyslance. Žádal vysvětlení, proč Sovětský svaz včas nevaroval země, nad které stroj mířil, a nesdělil, co letoun veze. Belgická vláda později doložila vyplacení odškodnění prostřednictvím soudu v Kortrijku.
Odpověď ministra financí v belgickém parlamentu.