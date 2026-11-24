V Chotěboři se podařilo proměnit obyčejné zázemí v nečekanou atrakci, která nadchla děti i internet. Vznikly tak školní toalety jako z pohádkového světa.
Představte si školní záchody, na kterých se místo obyčejných kachliček otevírá kouzelný svět Harryho Pottera, úchvatná podmořské říše anebo rozkvetlá louka plná květin a drobného hmyzu. Přesně takové toalety vznikly na základní škole v Chotěboři. Jejich podoba vyvolala nečekaný poprask sociálních sítích, kam instituce umístila videa. Na jeho základě jsme se v redakci In-Lifestyle.cz rozhodli školu kontaktovat a zeptat se na podrobnosti.
Místo obyčejných kachliček mají žáci kouzelný svět
Když Základní škola Smetanova v Chotěboři ukázala na Facebooku veřejnosti výsledky modernizace svého hygienického zázemí, rozhodně nešlo o další běžnou prezentaci stavebních úprav. Fotografie a videa nových prostor zaujaly tisíce lidí. Pozornost přitom přitáhla část školní budovy, která obvykle nebývá tím, čím se vzdělávací instituce úplně chlubí.
Každé ze tří podlaží dostalo vlastní a originální vizuální podobu toalet. Děti se tak mohou těšit na prostředí inspirované kouzelnickým světem Harryho Pottera, podmořskou říší nebo rozkvetlou loukou, i když ta bude v následujících dnech teprve dokončena. Velkoformátové tapety doplňují moderní umyvadla a další vybavení. Jednotlivé prostory navíc rozlišují barevné motivy. Chlapecké toalety jsou laděné do modré, dívčí zase do růžové. Za výslednou podobou stojí spolupráce školy s architektem. Původní návrhy se ještě upravovaly, aby některé motivy nepůsobily na mladší školáky moc strašidelně. Výsledkem je krásné prostředí, které odpovídá věku jeho hlavních uživatelů.
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Za neobvyklým vzhledem byl především praktický důvod
Proměna nebyla samoúčelným designovým experimentem. Původní hygienické zázemí už mělo ta nejlepší léta za sebou. Budova pochází z roku 1994 a toalety už byly ve špatném, dokonce havarijním stavu. Nevyhovovalo ani jejich původní prostorové uspořádání, které nabízelo málo kabinek a zbytečně moc místa kolem umyvadel.
Škola proto spojila nezbytnou obnovu s příležitostí vytvořit prostředí, ve kterém se budou děti cítit příjemněji. „Design toalet jsme připravovali ve spolupráci s panem architektem, na kterého jsem dostal kontakt od našeho zřizovatele, konkrétně z oddělení investic. Při společném setkání jsme se domluvili na třech tematických konceptech – podmořský svět, Harry Potter a louka,“ uvedl ředitel Milan Janda na dotaz redakce In-Lifestyle.cz, kdo s originálním nápadem vlastně přišel.
Potěšující je také přijetí novinky samotnými školáky. Podle vedení školy se jim nové prostory velmi líbí. „Toalety se jim moc líbí – dokonce na ně teď chodí mnohem častěji.“ Zájem veřejnosti přitom překvapil i samotného ředitele, který takovou mediální pozornost vůbec neočekával.
Toalety jsou jen začátkem větší proměny školy
Investice do hygienického zázemí představuje pouze jednu část rozsáhlejších změn. V rámci projektu se modernizují také šatny pro nejmladší žáky, konkrétně děti z prvního až třetího ročníku. Nově zde vznikají šatny se samostatnými skříňkami.
Zajímalo nás také, jestli už na škole nějaké podobně zajímavé prvky mají. „Se stejným panem architektem spolupracujeme také na rekonstrukci školní knihovny, kterou plánujeme realizovat na konci tohoto školního roku,“ uvedl pan ředitel. Možná se tak i zde děti dočkají prostředí, které bude probouzet fantazii. Celkový rozsah plánovaných investic se dle Registru smluv pohybuje kolem 14 milionů korun.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Toalety na české základní škole, které vypadají jako z filmu: V Chotěboři mají Harryho Pottera i podmořský svět byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.