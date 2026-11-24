Alarmující výsledek kontrol nákladních vozidel. Problém mělo 11 z 34 zastavených vozidel
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Alarmující výsledek kontrol nákladních vozidel. Problém mělo 11 z 34 zastavených vozidelZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 24.11.2026 05:31
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