Falešný průkaz koně i pas Antarktidy. Padělané doklady sbírají policisté jako Pokémony
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Falešný průkaz koně i pas Antarktidy. Padělané doklady sbírají policisté jako PokémonyZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 24.11.2026 05:25
Rekonstrukce stadionu Bohemians ve Vršovicích zažila první komplikace, při sestavování se tam převrátil...
Představenstvo fotbalové Sparty dnes na mimořádném zasedání odvolalo trenéra A-týmu Briana Priskeho. Na...
Pražský magistrát plánuje v příštím roce hospodařit s příjmy 133,9 miliardy a výdaji 142,3 miliardy korun,...
Policisté odvolali pátrání po jednaosmdesátiletém muži, který se před měsícem ztratil z domova ve Velké...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →