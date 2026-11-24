Mozaika Sametový most byla slavnostně odhalena 17. listopadu 2026 při příležitosti 37. výročí sametové revoluce. Přitom projekt byl představen již ke konci roku 2019 a původně měl být realizován k 30. výročí sametové revoluce. Realizaci zdržela pandemie, administrativní překážky a také oprava zdi. Nakonec se podařilo projekt dokončit až nyní. O projekt se zasloužili tři lidé:
Petr Sís (narozený 11. května 1949 v Brně), výtvarník, ilustrátor dětských knih a autor původní kresby mozaiky, která, když ji nakreslil, měřila jen 70 centimetrů. Realizace mozaiky na zdi pražské Kampy je dlouhá 70 metrů a vysoká 3,4 metrů a tvoří ji 6300 ručně malovaných keramických dlaždic vyrobených v Portugalsku tradiční technikou azulejos;
Bill Shipsey, irský filantrop, bývalý právník a zakladatel iniciativy Art for Human Rights, který přišel s myšlenkou projektu a propojil Petra Síse s portugalskou manufakturou Viúva Lamego, která tradiční ručně malované keramické obklady vyrábí od roku 1849. Původně šlo o dílnu Antónia Lamega. Po jeho smrti v roce 1876 převzala vedení jeho manželka a právě podle ní dostala manufaktura jméno Viúva Lamego – portugalsky „vdova Lamego“;
Petr Šimůnek, přítel Petra Síse, který se podílel na vzniku projektu a jeho financování, rovněž novinář, bývalý šéfredaktor českého Forbesu a dnes moderátor podcastu Všechno začíná dnes. Umělecké dílo stálo přibližně pět milionů korun. Město Praha za dílo nic nezaplatilo, bylo Praze darováno, a celou částku uhradili mecenáši a soukromí dárci, např. Eduard Kučera s manželkou Miladou a Pavel Baudiš s manželkou Jarmilou, spoluzakladatelé firmy Avast, nebo miliardář Václav Dejčmar. Do projektu byl zapojen také Leoš Válka z pražského Centra současného umění DOX.
Mozaika je na Kampě umístěna na stěně zdi na náplavce naproti Střeleckému ostrovu na úpatí plavební komory. Její design je inspirován Karlovým mostem s 12 symbolickými scénami umístěnými v jeho obloucích, které vyprávějí příběh české demokracie a svobody a milníky českých dějin v letech 1918 až 1989. Sametový most má oblouky jako ten Karlův, avšak místo soch svatých jsou na něm znázorněné sochy ptáků. Místo věží se na obou stranách mozaiky nacházejí podobizny prezidentů – na jednom konci je Tomáš Garrigue Masaryk, na druhém Václav Havel a mezi nimi se odehrává příběh téměř celého 20. století. Symbolický vstup do celého příběhu a jako výtvarný předobraz celého díla při vstupu na náplavku z Říční ulice je v prvním oblouku znázorněn Karlův most. Pak následuje portrét TGM a postupně na dalších obloucích první republika, Mnichov, Wintonovy vlaky, události roku 1968 a sovětská okupace, komunistické Československo s pionýry, barevný bigbeat a Beatles či Lennonova zeď. Mozaika končí před Skautským institutem portrétem Václava Havla a pádem Berlínské zdi. 12 obrazů mozaiky vychází především ze tří knih Petra Síse: Zeď aneb Jak jsem vyrůstal za železnou oponou, Nicky & Věra a Tři zlaté klíče.
Petr Sís roku 1982 emigroval z komunistického Československa do USA a nyní žije střídavě v New Yorku a v Praze v Nerudově ulici. Od prezidenta Petra Pavla obdržel v roce 2023 medaili Za zásluhy. Je také autorem čtyř velkých mozaik ve stanicích newyorského metra ve tvaru lidského oka, které mají znázorňovat "oči města, které nikdy nespí". A na pražském letišti, přímo na terminálu 2, byla v prosinci 2012 odhalena jeho tapiserie na počest prvního českého prezidenta Václava Havla. Zajímavostí je, že Petr Sís nikdy v Portugalsku nebyl a Portugalci přemalovali a vyrobili jednostranně glazované keramické obklady podle jeho předlohy původní kresby
Mozaika Sametový most výrazně rozšířila umělecká díla instalovaná na Kampě, o nichž jsem psal na i60 v červenci 2025 (viz zde). A tak až půjdete znovu na Kampu, doporučoval bych pomalu si projít celé dílo Petra Síse zleva doprava a všímat si jednotlivých výjevů. Je to dílo, které se dá číst jako kniha. Je lepší mít mosty než zdi. A toto je zeď s mostem, což je naděje, že nás ty mosty budou spojovat. Doufejme, že sprejeři projeví k dílu respekt a neznehodnotí ho svými graffiti. Praha dostala Sametový most darem a snad tedy dohlédne na to, aby mozaika nebyla poškozována. Nicméně keramické obklady mají alespoň tu výhodu, že jsou snadno omyvatelné. A na konci díla můžete zavítat hned vedle na kávu, zákusek či jiný nápoj do Skautského institutu v Rybárně. A pak se případně podívat na ještě jednu zajímavost: původně bezejmenná náplavka pokračující za Skautským institutem ke Karlovu mostu byla pojmenovaná loni v září Nábřeží Karla Schwarzenberga ke 2. výročí jeho úmrtí, jak ukazuje tabulka na posledním obrázku v galerii tohoto článku za předchozími obrázky mozaiky Sametového mostu.
Další využité zdroje:
www.seznamzpravy.cz/clanek/kultura-petr-sis-sametovy-most-320744 - zajímavé informace o vzniku mozaiky a několik fotografií zdi
www.ceskenoviny.cz/zpravy/2903079 - bohatá obrazová dokumentace
www.irozhlas.cz/zpravy-domov/obrazem-pionyri-barevny-bigbeat-i-vaclav-havel-sisova-mozaika-na-kampe-ma-6500_2611191038_mda - zeď s mozaikou obrazem
www.irozhlas.cz/kultura/vsadil-jsem-se-se-zenou-ze-sametovy-most-v-praze-nikdy-nebude-jsem-uneseny-ze_2611182134_ntu - rozhovor Petra Síse pro Radiožurnál
https://english.radio.cz/world-renowned-artist-petr-sis-unveils-velvet-bridge-pragues-kampa-island-8902851