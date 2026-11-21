Andrej Babiš si připsal další prvenství. Česká republika má premiéra, který dokáže z několika vět o spojenecké solidaritě vyrobit malou mezinárodní komedii, aniž by se dopustil jediné gramatické chyby. Velký Andy se tentokrát rozhodl vystoupit důstojně, rozhodně a bez obvyklých jazykových kotrmelců. Zahraničněpolitické stanovisko mělo všechny náležitosti profesionální diplomacie. Jenže předseda Vlády zvládl pokazit i text, který mu pravděpodobně připravil někdo z jeho komunikačního zázemí. Jeho příspěvek na síti X totiž obsahoval drobný pozdrav ze zákulisí. Danuše Nerudová si neplánovaného odhalení všimla ještě před jeho následnou opravou a premiérovi připomněla, že kromě schopných spolupracovníků by se mu hodila také obyčejná pozornost.
Andrej Babiš se pustil do vysoké diplomacie. Po narušení polského vzdušného prostoru ruskými střelami se rozhodl odsoudit Moskvu a ujistit spojence o české podpoře. Žádné dlouhé rozmýšlení, žádné hledání slov. Na síti X zveřejnil stručné, úhledné prohlášení, kterému by nebylo možné po jazykové stránce téměř nic vytknout. Jenže ještě před prvním státnickým slovem se v premiérově příspěvku skvěla podivuhodná věta. „Pane Babiši, dáme?,“
zněl dotaz, který očividně neměl být určen polským spojencům, ale samotnému předsedovi Vlády. Velký Andy podle všeho pracoval s připraveným prohlášením, a místo aby zveřejnil pouze jeho obsah, poslal do světa i průvodní otázku. Diplomacie v českém provedení získala nečekanou přílohu. Poznámku pro Andreje.
Oficiální stanovisko přitom znělo přímo vzorně. „Narušení polského vzdušného prostoru považuji za naprosto nepřijatelné a důrazně ho odsuzuji. Česká republika pevně stojí za našimi polskými přáteli a jsme připraveni v případě potřeby poskytnout pomoc a součinnost,“
ujistil Babiš. Krátké věty, jasný smysl, žádné zatoulané podměty. Premiér dokonce zvládl v jednom souvětí vyjádřit odsouzení ruského jednání i solidaritu s Polskem. Na člověka, jehož slovní projev občas připomíná dopravní uzel s nefunkčními semafory, téměř slavnostní okamžik. Všechno by bylo v nejlepším pořádku, kdyby se nad textem neskvěla zmíněná otázka, patrně určená ke schválení jeho zveřejnění. Velký Andy právě zvládl diplomatickou písemku. Jen ji odevzdal i s poznámkou od domácího učitele, která následně z vyjádření zmizela. Původní post Andreje Babiše, ZDROJ: Danuše Nerudová/se souhlasem
Na premiérovo malé odhalení upozornila Danuše Nerudová. Europoslankyně zveřejnila snímek Babišova příspěvku a připojila stručné hodnocení. „Aneb tady zase vidíme, jak to pan Babiš s tou obranou Polska myslí vážně. Musí mu to napsat poradci a ještě to zapomenou smazat,“
napsala. Premiér, který dokáže celé hodiny vyprávět o vlastním nasazení při řízení státu, právě předvedl, že několik řádků na sociální síti představuje samostatnou manažerskou výzvu. V jeho podání není problém osobně dohlížet na miliardové investice, ceny pohonných hmot nebo zdravotnictví. Zato oddělit veřejné stanovisko od otázky adresované Andreji Babišovi se ukázalo jako úkol vyžadující zvláštní kvalifikaci.
Velký Andy objevil kouzlo správně formulovaných sdělení
Na celé příhodě je zvlášť půvabná premiérova dřívější nevraživost vůči odborníkům na strategickou komunikaci. Babiš se ještě v září
rozčiloval nad novináři a experty, kteří podle něj chtějí lidem předkládat správně formulovaná sdělení a určovat, co mají považovat za pravdu. České veřejnosti tehdy vysvětloval, že žádné podobné opatrovnictví nepotřebuje. Nyní se ukázalo, že správně formulované sdělení může být docela užitečné. Zejména pokud má vystupovat Andrej Babiš.
Česká veřejnost tedy nepotřebuje komunikační experty, ale předseda Vlády jejich službami zjevně nepohrdá. Babišovi vadí představa, že by někdo lidem připravoval politická sdělení, a současně sám zveřejnil prohlášení opatřené dotazem, zda jej lze použít. Jeho někdejší rozhořčení nad komunikačními odborníky získalo nečekanou příchuť. Když se připravuje sdělení pro veřejnost, jde o podezřelé ovlivňování. Když se podobný text chystá pro Andreje Babiše, jde o zahraniční politiku České republiky.
Premiér se přitom dlouhodobě chlubí osobním dohledem nad téměř každou oblastí veřejného života. Jedná s ministry, telefonuje ředitelům, svolává porady, rozdává úkoly a kontroluje výsledky. Na každou potíž má řešení a na každého odpovědného člověka telefonní číslo. V případě vlastního příspěvku na síti X však zůstala kontrola zřejmě někde mezi přípravou textu a stisknutím tlačítka. Babiš úspěšně řídí stát prostřednictvím mobilního telefonu, jen jeho telefon zatím nepozná rozdíl mezi prohlášením a vzkazem určeným premiérovi.
Dřívější generace politiků měly alespoň tu výhodu, že jim tiskový mluvčí položil na stůl papír. Řečník si mohl poslední poznámku přečíst, škrtnout nebo ji nechat mezi pracovními materiály. Moderní digitální politika je neúprosnější. Stačí označit text, zkopírovat jej a odeslat. Velký Andy právě objevil, že počítačová technika neprovádí automatickou kontrolu státnické důstojnosti. Co do příspěvku vloží, to se také zveřejní. Ani premiérský úřad nedává právo na výjimku z této zásady.
Když se politika vyrábí na zakázku
Pokud Babišovi s přípravou stanoviska skutečně někdo pomáhal, zaslouží si uznání alespoň za jednu věc. Podařilo se vytvořit prohlášení, v němž premiér nepřeskakuje od jednoho tématu k druhému, nezabředává do osobních výpadů a nevytahuje z kapes nesouvisející čísla. Jeho stanovisko k Polsku se obešlo bez přednášky o cenách nafty, bez připomínání Fialovy Vlády i bez rozsáhlého výčtu vlastních zásluh. Zdravotnictví, dopravní stavby a státní rozpočet zůstaly stranou. Na veřejnost se dostalo několik vět, jejichž smyslem bylo podpořit spojence. A přesně tento jednoduchý úkol se podařilo změnit v další politickou grotesku.
Připravená sdělení jsou běžnou součástí práce politiků. Jen se zpravidla nepředkládají veřejnosti i s poznámkou člověka, který je pravděpodobně chystal ke schválení. Andrej Babiš tuto drobnou společenskou konvenci přehlédl. Zatímco jiné vlády zveřejňují oficiální postoje, český premiér přidal malou ochutnávku z jejich výroby. Ještě mohl připojit pracovní verzi, seznam připomínek a poznámku, zda jsou všichni spokojeni s výsledným zněním. Úplná transparentnost premiérova komunikačního provozu by byla na světě.
Velký Andy si navíc vybral okamžik, kdy měl všechny předpoklady vystoupit bez větších komplikací. Polsko čelilo vážnému bezpečnostnímu incidentu, evropské země reagovaly odsouzením ruského jednání a český premiér se k nim připojil. Žádná složitá domácí polemika, žádné nepohodlné otázky novinářů ani rozpočtové tabulky. Stačilo zveřejnit několik vět. Ani tak jednoduchá disciplína se však neobešla bez nehody. Po všech Babišových přednáškách o řízení státu jde o úctyhodný nepoměr mezi velikostí manažerských ambicí a náročností konkrétního úkolu.
Nerudová si mohla ke svému komentáři připojit ještě jednu poznámku. Pokud už premiér využívá služeb lidí schopných napsat srozumitelné a diplomaticky přijatelné stanovisko, bylo by škoda jejich práci pokazit při posledním kliknutí. Babišovo komunikační zázemí pravděpodobně zvládlo zpracovat i vážné zahraničněpolitické téma. Zda si předseda Vlády příště zvládne hotový text před zveřejněním přečíst, zůstane otázkou jeho manažerské kázně. Další spolupracovník by už mohl mít jedinou pracovní náplň. Odstraňování poznámek určených Andreji Babišovi.
Polsko už premiér bránit chce
Za premiérovým nechtěným vystoupením stojí vážný
bezpečnostní incident. Na jihovýchodě Polska se po rozsáhlém ruském útoku na Ukrajinu zřítily dvě ruské střely a proudový dron. Jedna ze střel byla identifikována jako Ch-101. Nikdo nebyl zraněn a nebyly hlášeny škody na infrastruktuře. Polský premiér Donald Tusk označil incident za pravděpodobnou úmyslnou provokaci Moskvy. Prezident Petr Pavel upozornil, že podobná událost by mohla zasáhnout také Českou republiku.
Babišovo nynější ujištění o české podpoře Polska má navíc zajímavou předehru z ledna 2023. Před druhým kolem prezidentských voleb dostal otázku, zda by Česká republika v případě napadení Polska nebo pobaltských států vyslala vojáky na pomoc spojencům. „Kam myslíte? Do války? Určitě ne,“
odpověděl tehdy. Ani po připomenutí závazků NATO svůj postoj bezprostředně nezměnil. „Určitě ne, určitě ne a já si myslím, že je potřeba mluvit o míru,“ prohlásil. Připojil také výrok o tom, že nechce posílat „naše děti a děti našich žen do války“. Později musel stanovisko korigovat.
O tři roky později už Andrej Babiš Polsku
nabízí pomoc a součinnost. Premiérův veřejný postoj se proměnil od kategorického odmítnutí vyslání českých vojáků až k rozhodnému ujištění o spojenecké solidaritě. Podrobnosti případné pomoci by samozřejmě vyžadovaly další jednání. Zatím si však Velký Andy připsal jednu nespornou novinku. Českou podporu Polsku tentokrát formuloval srozumitelně. A na veřejnost současně pustil i otázku, kterou mu podle všeho někdo připojil k připravenému stanovisku.
Příště už Babiš možná zvládne zveřejnit státnické stanovisko bez pracovních poznámek. Pro začátek by mohl lidem ze svého komunikačního zázemí přidělit ještě jeden úkol. Vedle přípravy důstojných prohlášení hlídat, aby je předseda Vlády nerozesílal i s průvodní korespondencí.
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