V říjnu 1997 zazvonil u bytu v České Třebové syn podnikatele Zdeňka s fakturami, nikdo mu ale neotevřel. Když se odpoledne vrátil s náhradními klíči, našel uvnitř zpřeházený byt a v úložném prostoru válendy bezvládné tělo svého otce. Dva mladíci z Prahy, kteří u něj hledali peníze, přitom na malý trezor narazili až ve chvíli, kdy do postele zavírali svázaného majitele bytu.
Náhradní klíče v deštivém odpoledni
Drobně pršelo, podzimní teploty se blížily k nule a ulice v České Třebové působila nevlídně. Syn se u otce zastavil už před polednem, protože spolu nějaký čas podnikali a vezl mu faktury. Nemohl se ale dozvonit, tak odjel tedy domů a vrátil se až odpoledne s náhradními klíči.
Jakmile prošel chodbou domu a odemkl dveře, hned viděl, že je něco špatně. Pod oknem v obývacím pokoji ležela převrácená sedací souprava a kolem ní se na zemi válely polštáře společně s otcovým oblečením. Zásuvky prádelníku zůstaly napolo vytažené a věci z nich byly rozházené po pokoji. Syn si v tu chvíli vzpomněl na trezor s penězi, který otec mívával uložený v úložném prostoru válendy. Přistoupil proto k posteli a nadzvedl těžké víko. Uvnitř ale leželo otcovo bezvládné tělo. Syn okamžitě vyběhl z bytu a zavolal policii.
Osmapadesátiletý pan Zdeněk, rozvedený otec tří dospělých dětí, se syny úspěšně podnikal, měl pověst vstřícného člověka ochotného půjčit na dobré slovo i větší částku peněz a s o dvacet let mladší družkou Milenou plánoval společný život. Kvůli vážné dýchací poruše potřeboval kyslíkový stan.
Dva mladíci z Prahy
Kriminalisté z Hradce Králové brzy počítali s loupeží a prověřovali lidi kolem něj. Vyslechli řadu známých i příbuzných a stopa je zavedla do Prahy, ke dvěma bratrům ve věku čtyřiadvacet a třiadvacet let. Martin a o rok mladší Jan byli synovci Zdeňkovy družky Mileny. Samotného majitele bytu znali teprve krátce, od tety o něm ale slýchali často. Milena o novém partnerovi ráda mluvila a chlubila se pěknými dárky, které od něj dostala, včetně dovolené u moře.
Starší z bratrů byl v té době v úzkých. Čelil obžalobě za dřívější trestnou činnost, chtěl se vyhnout nástupu do vězení a plánoval opustit republiku. Nutně k tomu potřeboval peníze a rozhodl se, že tetina partnera okrade. Do bytu v České Třebové se poprvé pokusil vniknout několik dní před vraždou. Vyrušil ho však náhodný chodec, takže z akce sešlo. Neúspěch ho znejistil a přemluvil mladšího bratra, aby se do bytu vloupali společně.
Třetí pokus skončil v úložném prostoru
Dovnitř se oba dostali až napotřetí, jenže celý byt prohledali marně a žádné peníze neobjevili. Pan Zdeněk v jejich přítomnosti tvrdě spal, pak se však začal probouzet a bratři ve spěchu utekli. Venku se domluvili, jak budou pokračovat, a za chvíli se vrátili.
Spícího muže svázali a na hlavu mu navlékli povlak z polštáře, aby nemohl křičet. Peníze našli teprve ve chvíli, kdy ho přenášeli do úložného prostoru gauče. Právě tam ležel malý trezor, který vyndali, načež úložný prostor se svázaným mužem zavřeli a víko zatížili křeslem ze sedací soupravy. S lupem a dalšími odcizenými věcmi pak byt opustili.
Na svobodě nezůstali dlouho. Kriminalisté oba bratry zadrželi o tři dny později, právě ve chvíli, kdy si uloupených peněz užívali.
Z loupeže se stala vražda
Vyšetřovatel oba mladíky nejprve obvinil z loupeže a porušování domovní svobody, právní kvalifikace se však později změnila na vraždu, protože podle soudních znalců muž zemřel na souhru své nemoci, polohy na břiše, těsného prostoru a zakrytých úst a nosu.
Jako přitěžující okolnost soud zhodnotil snahu obžalovaných vypovídat účelově. Zvlášť patrná byla poté, co hlavní svědkyně celého případu, družka oběti, ukončila svůj život. Po vyhodnocení všech důkazů soud oba bratry poslal do vězení na sedmnáct a patnáct let.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (archiv.policie.gov).