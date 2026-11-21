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Babiš po diplomatickém trapasu upekl syrečky a pokusil se trumfnout selfie mana Škromacha. Výsledkem je politický cringe i pro boomery
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Dennívýzva
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Premiér Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz
Doba čtení 8 min
Článek byl publikován 21.11.2026 12:53
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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- Hasiči zachraňovali osobu z podzemního zásobníku lázeňské vody. Šlo o cvičení
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