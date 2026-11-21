U kuchyňského stolu se oba shodnou, že rozdíl ve výdělcích chtějí pro budoucí penze zmírnit. Pak si jeden z nich začne počítat vlastní rozpočet a dojde k závěru, že chce od společné volby ustoupit. V takové situaci záleží na dvou datech. Jedno určuje, dokdy lze prohlášení zrušit, druhé, které roky ještě mohou vstoupit do společného výpočtu. Pokud první z manželů požádá o penzi dřív než druhý, ten druhý už se při rozhodování nemůže řídit jen datem své vlastní žádosti.
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Pro zrušení stačí jeden podpis
Společné prohlášení se podává na předepsaném tiskopisu s úředně ověřenými podpisy obou manželů. Podle České správy sociálního zabezpečení je potřeba ho doručit za trvání manželství, nejpozději v den sepsání první žádosti o starobní důchod, případně nejpozději poslední den trvání manželství, pokud nastane dříve. Zrušit prohlášení může i jeden z manželů sám. Vyplní k tomu předepsaný tiskopis, nechá ověřit svůj podpis a doručí ho příslušnému orgánu sociálního zabezpečení nejpozději v den, kdy první z dvojice podá žádost o starobní důchod.
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Z dřívějších let už nic vyškrtnout nejde
ČSSZ výslovně upozorňuje, že zrušení působí jen do budoucna. Posledním rokem sdílení pak může být nejvýše celý kalendářní rok před rokem, v němž ke zrušení došlo. Pokud tedy jeden z manželů v roce 2028 prohlášení včas zruší a ostatní podmínky jsou splněné, hranice se posune nejvýše na konec roku 2027. Už započitatelná dřívější období zrušení zpětně nevymaže. Manželé si přitom nemohou vybrat ani nejvýhodnější roky či měsíce. Prvním možným rokem je až kalendářní rok po svatbě a poslední možný rok stanoví pravidla podle přiznání první penze, skončení manželství nebo zrušení prohlášení.
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Rok svatby a rok první penze vymezí hranice
Kalendář se proto vyplatí projít ještě před společným podpisem. Pokud dvojice například uzavřela manželství v roce 2002 a prvnímu z ní má být penze přiznána v roce 2029, krajní roky při trvajícím manželství bez zrušení vycházejí na 2003 a 2028. Jestliže se jejich příjmy výrazně lišily jen během několika let uprostřed tohoto období, nelze prohlášení omezit právě na ně. Podstatné tedy je, jak vypadá výpočet obou penzí za celé období spadající pod zákonná pravidla a kdy se chystá podat žádost ten z dvojice, který půjde první.
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