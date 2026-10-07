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Peníze na obranu i dálnici D11: Česko má první miliardy z fondu SAFE

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Dennívýzva
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Česká republika získala z evropského obranného nástroje SAFE první platbu, která podle Evropské komise odpovídá 15 procentům z celkové české alokace 2,06 miliardy eur.
Peníze na obranu i dálnici D11: Česko má první miliardy z fondu SAFE

Peníze na obranu i dálnici D11: Česko má první miliardy z fondu SAFE

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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