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Opilecká etuda v Bratislavské. Jeden muž u mercedesu močil, druhý do něj kopal

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Dva muži si užívali páteční odpoledne na kapotě drahého auta. Majitelka s jejich počínáním pochopitelně nesouhlasila. Situaci museli řešit strážníci.
Opilecká etuda v Bratislavské. Jeden muž u mercedesu močil, druhý do něj kopal

Opilecká etuda v Bratislavské. Jeden muž u mercedesu močil, druhý do něj kopal

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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