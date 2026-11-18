Cvičné byty jemnického dětského domova mají první obyvatele. Na jídlo dostávají pět tisíc
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Cvičné byty jemnického dětského domova mají první obyvatele. Na jídlo dostávají pět tisícZdroj: Kraj Vysočina
Článek byl publikován 18.11.2026 15:05
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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