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OKTAGON 93: Hála zlomil Úškrta údery na tělo. V Brně přidal další ukončení

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Josef Hála zvládl na turnaji OKTAGON 93 souboj s Radovanem Úškrtem. Slovenského soupeře zastavil po úderech na tělo přesně na konci druhého kola a připsal si další ukončení v postojářském zápase.
OKTAGON 93: Hála zlomil Úškrta údery na tělo. V Brně přidal další ukončení

OKTAGON 93: Hála zlomil Úškrta údery na tělo. V Brně přidal další ukončení

Zdroj: OKTAGON
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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